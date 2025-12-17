Meurtres de Rob Reiner et de son épouse Michele : les amis du cinéaste et de la photographe publient une déclaration commune

Les proches de Rob Reiner et de son épouse, dont les comédiens Billy Crystal et Larry David, ont ce mardi signé une lettre commune témoignant de leur chagrin, après la mort de leurs amis survenue dimanche dans des circonstances atroces.

«Ils nous manqueront à jamais.» Les amis les plus proches du cinéaste Rob Reiner et de son épouse photographe Michele, tous deux décédés dimanche - vraisemblablement poignardés par un de leurs enfants, Nick qui vient d’être inculpé - sont inconsolables.

Billy Crystal et Kimberly Brooks, Martin Short, Alan et Robin Zweibel, Larry David et Ashley Underwood, Marc Shaiman et Lou Mirabal, et Barry et Diana Levinson ont ce mardi signé une déclaration commune, relayée par EW, pour faire part de leur immense peine.

«Fort de l'enseignement de son père Carl et de son mentor Norman Lear, Rob Reiner n'était pas seulement un grand acteur comique, il est devenu un conteur hors pair. Aucun autre réalisateur ne possède une telle palette de talents. De la comédie au drame, du faux documentaire au documentaire classique, il a toujours excellé dans son art. Il a conquis le cœur du public. On lui faisait confiance. Les spectateurs faisaient la queue pour voir ses films», peut-on lire en hommage au réalisateur de «Quand Harry rencontre Sally», «Des Hommes d’Honneur» ou encore «Princess Bride».

«Travailler sous sa direction était un privilège»

«Son sens de l'humour était incomparable, son amour pour la justesse de la musicalité des dialogues, et sa manière d'affûter le drame étaient d'une élégance rare. Il adorait les acteurs. Il sublimait les scénaristes. Son plus grand don était la liberté. Si vous aviez une idée, il vous écoutait, il vous intégrait au processus. Ils avaient toujours le sentiment de travailler en équipe. Travailler sous sa direction était un privilège, mais ce n'est qu'une partie de son héritage», poursuivent ses amis dans leur communiqué.

Les proches de Rob Reiner soulignent que «Rob était un citoyen passionné et courageux, qui non seulement aimait profondément son pays, mais qui s'efforçait de l'améliorer. Avec sa femme bien-aimée, Michele, il avait trouvé la partenaire idéale. Forts et déterminés, Michele et Rob Reiner ont consacré une grande partie de leur vie au bien-être de leurs concitoyens», poursuivent-ils. «Ensemble, ils formaient une force exceptionnelle : dynamiques, altruistes et inspirants. Nous étions leurs amis et ils nous manqueront à jamais.»

La déclaration se termine ainsi : «Il y a une réplique dans l’un des films préférés de Rob, ‘La vie est belle’ : ‘La vie de chaque homme touche tant d’autres vies, et quand il n’est plus là, il laisse un vide terrible, n’est-ce pas ?’ Vous n’imaginez pas.»

Ce mardi, Nick Reiner, un des enfants du couple en proie depuis ses 15 ans à la toxicomanie, a été formellement inculpé du meurtre de ses deux parents, retrouvés poignardés dimanche à leur domicile.