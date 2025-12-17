Meurtres de Rob Reiner et de son épouse Michele : inculpé, le fils du cinéaste, Nick Reiner, risque la peine de mort

Après la découverte dimanche des corps sans vie du cinéaste Rob Reiner et de son épouse Michele, leur fils, Nick Reiner, a été formellement inculpé de meurtres ce mardi.

Rob Reiner et son épouse Michele ont été tués dimanche aux premières heures du matin par leur fils Nick. Âgé de 32 ans, ce dernier a été officiellement inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec circonstance aggravante d'utilisation d'un couteau, a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, Nathan Hochman, dans un communiqué diffusé ce mardi.

Les accusations dont Nick Reiner fait l'objet sont passibles d'une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de la peine de mort, a précisé le procureur. Il en reviendra à son bureau de décider ultérieurement s'il convient de requérir la peine capitale ou non.

Comme le rappelle Variety, alors que la Californie a suspendu toutes les exécutions depuis 2019, le procureur Hochman, élu l'an dernier, a rétabli la peine capitale dans le comté de Los Angeles, annulant un moratoire instauré par son prédécesseur, George Gascón.

Arrêté en quelques heures

Nick Reiner devait comparaître pour la première fois devant le tribunal mardi, mais n'a pas été transféré de la prison. Son avocat, Alan Jackson, a déclaré aux journalistes qu'il n'était pas en état de se rendre au tribunal pour raisons médicales.

Il n'était pas au domicile de ses parents lorsque les autorités ont découvert leurs corps. Quelques heures après leur meurtre, il a été localisé et arrêté par la police près du campus de l'Université de Californie du Sud. Il est incarcéré sans libération possible sous caution au centre correctionnel Twin Towers de Los Angeles.

«Nous attendons le rapport du médecin légiste qui tentera de déterminer au mieux l'heure du décès», a ajouté le procureur avant de souligner combien l’affaire était éprouvante. «Les poursuites pour violence familiale comptent parmi les affaires les plus difficiles et les plus déchirantes auxquelles nous sommes confrontés, en raison de la nature intime et souvent brutale de ces crimes (...) Rob Reiner était l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Son assassinat, ainsi que celui de son épouse depuis plus de 35 ans, Michele Singer Reiner, sont choquants et tragiques. Nous devons à leur mémoire de faire en sorte que justice soit rendue et que les responsables de ces vies fauchées rendent des comptes.»

Une tragédie familiale

Nick Reiner avait publiquement évoqué ses problèmes de toxicomanie et avait co-écrit le film de 2015 «Being Charlie», réalisé par son père, sur ses multiples passages en centre de désintoxication depuis l’âge de 15 ans.

Il avait évoqué aussi ses accès de colère, en particulier après la prise d'amphétamines et de cocaïne, racontant avoir un jour totalement détruit l'annexe réservée aux invités où ses parents avaient l'habitude de l'héberger.

La veille des meurtres, une violente dispute aurait d'ailleurs éclaté avec eux lors d’une fête de Noël organisée samedi soir par l’animateur Conan O’Brien. «Nick faisait peur à tout le monde, il se comportait comme un cinglé», a raconté un des convives à TMZ.

Depuis l’annonce de la mort de Rob Reiner et son épouse Michele, photographe, tout Hollywood leur rend hommage et des témoignages rapportent combien ils ont tout tenté pour sortir leur fils de la spirale de la drogue.