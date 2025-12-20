Diagnostiquée en 2019, Carla Bruni annonce avoir terminé son traitement contre le cancer du sein

Carla Bruni a annoncé samedi sur son compte Instagram avoir terminé son traitement contre le cancer du sein, dont elle souffre depuis plusieurs années. Elle a de nouveau appelé les femmes à se faire dépister chaque année.

Un message plein de bienveillance. En annonçant la fin de son long traitement contre le cancer du sein, appelé hormonothérapie, Carla Bruni a tenu à remercier la science pour ces progrès salvateurs et a invité l'ensemble de la gente féminine à ne pas ignorer les dépistages annuels, pour se protéger.

Après avoir été diagnostiquée fin 2019 d’un cancer du sein, le mannequin et auteure-compositrice-interprète a déclaré aujourd'hui avoir «terminé 5 ans d’hormonothérapie». Ce récent procédé médical, qui consiste à bloquer les hormones de l'organisme pour éviter qu'elles stimulent le cancer (les oestrogènes dans le cas d'un cancer du sein), a été salué par Carla Bruni : «Malgré ses effets secondaires assez agressifs je suis reconnaissante à la science d’avoir inventé l’hormonothérapie: cela protège efficacement de la rechute qui est fréquente dans les années qui suivent le diagnostic».

En effet, chez presque 40% de ces patientes, un gène essentiel au récepteur des œstrogènes mute, ce qui rend l’hormonothérapie moins efficace et conduit à une rechute.

L’enjeu actuel autour du traitement suivi par Carla Bruni est de détecter ces mutations précocement dans le sang, avant la progression du cancer, afin d’adapter le traitement hormonal, de le combiner aux inhibiteurs du cycle cellulaire et ainsi réduire le risque de ré-évolution de la tumeur.

«Je veux dire encore une fois à toutes les femmes qui liront ce post de ne pas hésiter à faire leur dépistage chaque année si possible», a également écrit l'ex-Première dame qui avait dévoilé début octobre 2023 avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein quatre ans plus tôt.