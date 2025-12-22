Harry et Meghan partagent une adorable photo pour leur carte de vœux

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont publié un cliché plein de tendresse aux côtés de leurs enfants, Archie et Lilibet, en guise de carte de vœux.

Une famille heureuse. Alors que les fêtes n’ont jamais été aussi proches, le duc et la duchesse de Sussex ont récemment partagé un nouveau cliché de leur famille pour célébrer la fin d’année. «Bonnes vacances ! De notre famille à la vôtre», a commenté Meghan Markle en marge de la photographie, publiée ce vendredi 19 décembre sur son compte Instagram. On y voit le couple aux côtés de leurs enfants dans la nature, entourés d’arbres.

Prise aux beaux jours sur un petit pont de bois, la photographie baignée de lumière montre Archie, 6 ans, enlaçant son père, le prince Harry, et Lilibet, 4 ans, et sa mère Meghan se faisant face tête contre tête. Aucun d’eux ne regardent par ailleurs l’objectif. Un moment de complicité très artistique pour les Sussex, exilés depuis 2020 en Californie, visiblement toujours aussi comblés par leur nouvelle vie.

Une carte qui succède à celle de Kate et William

Un cliché qui fait d’ailleurs d’une certaine manière écho à celui partagé la veille par Kate et William. Le prince et la princesse de Galles ont en effet eux aussi choisi de prendre la pose en pleine nature, dans un champ de jonquilles - fleur symbole de renouveau, d'optimisme et d'espoir - entourés de leurs enfants George, 12 ans, Charlotte, 10 ans, et Louis, 7 ans.

Les similitudes s’arrêtent en revanche là, puisque les cinq membres de la famille royale font eux face à l’objectif souriants, se tenant tous proches et unis les uns des autres, dans une mise en scène plus officielle mais tout aussi touchante et finalement plus spontanée.