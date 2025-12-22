La chanteuse Olivia Rodrigo et l'acteur Louis Partridge auraient rompu

Ensemble depuis 2023, les stars Olivia Rodrigo et Louis Partridge auraient mis fin à leur relation. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir leurs fans respectifs.

Olivia Rodrigo et Louis Partridge, c'est fini. Leur idylle a fait rêver la planète people pendant trois ans. Pourtant, la chanteuse américaine et l'acteur britannique auraient mis un terme à leur relation, selon des informations révélées par le média The Sun. Les deux stars, âgées toutes deux de 22 ans, s'étaient rencontrées en 2023, et leur relation avait été dévoilée au grand public après la diffusion de photos d'eux prises dans la rue par des paparazzis.

Les tourtereaux avaient par la suite officialisé la chose à la Mostra de Venise, en 2024, où l'interprète de «Sour» était venue soutenir Louis Partridge, lequel était à l'affiche de la mini-série «Disclaimer». Ils ont multiplié les apparitions ensemble, notamment sur le tapis rouge des Oscars, des Grammy Awards ou encore dans les tribunes de Roland-Garros.

Leur dernière apparition publique remonte au gala de l'Academy Museum, en octobre dernier. Depuis, des rumeurs de séparation avaient émergé, sans réelle confirmation, jusqu'à la soirée de Noël de la chanteuse Lily Allen.

À La surprise générale

Toujours selon The Sun, la pop star aurait été aperçue en train de pleurer lors de l'événement qui se tenait à Londres. Une source proche du couple a déclaré : «Ils sont une paire qui s'harmonise bien, donc les gens qui les connaissent, sont surpris d'entendre qu'ils sont séparés».

«Ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour eux et ils ont choisi de se séparer. Olivia était à la fête de Lily et était émue en en parlant», a poursuivi la source. En effet, le jeune couple semblait avoir beaucoup d'atomes crochus et affichait une grande complicité qui avait su séduire. Ce n'est toutefois pas la première séparation choc à laquelle les fans ont eu droit cette année. En effet, Austin Butler et Kaia Gerber, Monica Belluci et Tim Burton, ou encore Dakota Johnson et Chris Martin ont également rompu à la surprise générale en 2025.