Meghan Markle : souffrant, son père ouvre une cagnotte pour financer ses frais médicaux

Selon les informations du journal britannique le Mirror, Thomas Markle, père de Meghan Markle, a appelé ses fans à l’aider à financer ses frais médicaux grâce à une cagnotte en ligne. Il s’est fait amputer d’une jambe début décembre.

«Thomas doit désormais faire face à une longue et difficile convalescence, qui entraînera des frais médicaux et de soins importants», est-il écrit sur une cagnotte en ligne sur le site GoFundMe. Celle-ci a été créée par Sally Preston, une amie de Thomas Markle, le père de Meghan Markle, selon une information relayée par le journal britannique, le Mirror.

Âgé de 81 ans, ce dernier a été conduit en urgence à l’hôpital le 2 décembre dernier, où il a subi une intervention chirurgicale. Placé en soins intensifs après cette opération qui a duré trois heures, l’octogénaire a dû être amputé d’une jambe.

«J'ai emmené mon père à l'hôpital près de chez nous, où ils lui ont fait passer plusieurs examens. Les médecins ont déclaré que sa vie était en danger imminent», avait alors expliqué le demi-frère de Meghan Markle qui l’a emmené aux urgences.

Des problèmes de santé depuis des années

Toujours selon le Mirror, Thomas Markle et son fils Thomas Markle Jr. payent les frais médicaux de leur poche. Jusqu’ici, la cagnotte a cumulé 4.977 dollars (4.248 euros) sur les 6.000 (7.028 euros) d’objectif. Sur les 64 dons, le plus haut atteint la somme de 452 dollars (385 euros).

«Mon père n’a pas d’assurance ici. Il n’est pas couvert. Tout est à sa charge et ça coûte cher», a indiqué le demi-frère de la duchesse de Sussex. «Dieu merci, ça ne s’est pas produit aux États-Unis sans assurance. Ça aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Ici, ça devrait avoisiner les 20.000 dollars», a-t-il ajouté.

D’après le texte écrit sur la page de la cagnotte, Thomas Markle, installé aux Philippines, lutte contre des problèmes de santé et de mobilité depuis des années, notamment au cœur.

Malgré les déboires familiaux, le porte-parole de Meghan Markle a assuré qu’elle avait bien pris contact avec son père, sans donner de détails sur le contenu d'une éventuelle discussion.