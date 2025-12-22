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Pour Noël, Kate Middleton offre un cadeau de taille à l’hôpital où elle a été soignée de son cancer

L'établissement a remercié la princesse de Galles. [Chris JACKSON/POOL/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le média britannique Daily Mail a relayé la photo du présent offert par Kate Middleton au Royal Marsden NHS Foundation Trust, l’établissement où elle a été prise en charge pour son cancer.

Un gage de reconnaissance. C’est sur Instagram que l’hôpital Royal Marsden NHS Foundation Trust où Kate Middleton a été soignée pour son cancer, a annoncé la bonne nouvelle comme l’a rapporté le Daily Mail. Dans un post accompagné d’une photo et d’un message, l’établissement a tenu à remercier la princesse de Galles pour le cadeau qu’elle leur a offert.

«Nous remercions Son Altesse Royale la princesse de Galles, marraine conjointe du Royal Marsden avec Son Altesse Royale le prince de Galles, d'avoir fait don d'un majestueux sapin de Noël», peut-on lire. L’hôpital en a profité pour remercier Stephen Phair pour avoir fait don des décorations et l’avoir mis en beauté sur place. 

Un arbre recyclé «provenant du concert «Together at Christmas» («Ensemble pour Noël», ndlr), qui s'est tenu à l'abbaye de Westminster au début du mois», a écrit ce dernier sur le réseau social. Comme l’a précisé le Daily Mail, les décorations provenant d’événements royaux, tels que les banquets d'État, sont souvent offertes à plusieurs bénéficiaires au sein de la communauté locale.  

Sur le même sujet «Je voulais lui faire un câlin» : Kate Middleton et la chanteuse Jessie J s’enlacent avec émotion après avoir toutes les deux lutté contre un cancer Lire

En début d’année par exemple, la famille royale avait fait don de fleurs après la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Le Floral Angels, une organisation caritative basée à Londres, en avait été l’heureuse bénéficiaire. L’arbre de Noël paré de rose et d’or, a ensuite été placé à l’entrée du Oak Cancer Centre, situé dans la ville de Sutton.  

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