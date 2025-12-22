Timothée Chalamet crée la surprise en rappant avec EsDeeKid et met fin aux folles rumeurs

Pour faire taire les rumeurs qui le désignaient comme étant le rappeur EsDeeKid, Timothée Chalamet a dévoilé un clip avec le principal intéressé. Il en a profité pour faire la promotion de son prochain film, «Marty Supreme».

La folle théorie touche à sa fin. Voilà un mois que Timothée Chalamet faisait l’objet d’une incroyable rumeur : il aurait été à la fois l’acteur star de «Dune» et le rappeur EsDeeKid. Pourtant, le 19 décembre dernier, le Franco-Américain est apparu dans un clip au côté de l’artiste britannique dans un remix de son titre «4 Raws».

As du marketing, le comédien en a profité pour faire la promotion de son film à venir, «Marty Supreme». Prévu en France le 18 février prochain, le long-métrage s’intéresse au parcours de Marty Mauser, joueur de ping-pong ambitieux dont l'histoire est librement inspirée de la vie de Martin Reisman.

Mais d’où vient la rumeur qui mettait Timothée Chalamet dans la peau d’EsDeeKid ? Tout simplement une ressemblance troublante entre les deux artistes, les réseaux sociaux confondant leurs yeux et leur gestuelle.

Interrogé quelques jours avant la sortie du clip par la BBC, EsDeeKid avait sobrement répondu qu’il ne ferait aucun commentaire. «Vous verrez, en temps voulu», avait-il ajouté.

Dans le top 10 au royaume-uni

Le succès a vite été au rendez-vous puisque le clip cumulait d'ores et déjà plus de 2,6 millions de vues ce lundi 22 décembre. La vidéo a par ailleurs atteint le top 10 au Royaume-Uni. Des rappeurs comme Central Cee, Tinie Tempah et Shaboozey ont même commenté la séquence.

Après la sortie de cette collaboration musicale, les réseaux sociaux se sont rapidement emballés. «C'est actuellement le seul acteur à Hollywood qui peut avoir une promo aussi chaotique et cohérente le tout dans l'air du temps», a écrit un internaute.

D’autres ont fait référence à la célèbre parodie de Timothée Chalamet et de l’humoriste américain Pete Davidson dans l’émission américaine «Saturday Night Live». Le duo s’était en effet glissé dans la peau des rappeurs de la nouvelle génération comme Lil Pump, Lil Uzi Vert ou encore 6ix9ine.