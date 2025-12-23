«C'est difficile de ne pas se sentir méritante» : la petite-fille de Charlie Chaplin, révélation du film «Avatar», confie avoir pensé à changer de nom

Révélation du dernier volet d'Avatar «De feu et de cendres» sous les traits de la guerrière Varang, Oona Chaplin porte un nom et l'histoire du cinéma sur ses épaules, si bien qu'elle a révélé avoir pensé à en changer.

Prise entre deux feux. Si la flamboyante Oona Chaplin incarne brillamment à l'écran la furie Varang, meneuse du peuple des cendres et nouvel antagoniste de Jake Sully, la comédienne a hérité d'un nom à double tranchant. Petite-fille de l'acteur à la moustache inspirée par un dictateur tristement célèbre, la comédienne de 39 ans a récemment déclaré au Times of London qu'elle avait envisagé de changer de nom après avoir obtenu son diplôme de la Royal Academy of Dramatic Art.

«Cela a été tout un parcours pour me sentir à la hauteur, car je sais que des portes se sont ouvertes, et qui seraient peut-être restées fermées si je n'avais pas été associée à cet homme brillant», a confié Oona Chaplin, digne héritière du ponte du 7ème art.

«C'est difficile de ne pas se sentir méritante»

L'actrice aperçue dans «Game of Thrones» a toutefois décidé de ne pas changer de nom, car son état d'esprit est passé «de la culpabilité à la gratitude». ««C'est difficile de ne pas se sentir méritante. Même en travaillant très dur, je suis consciente que quoi que je fasse, cela ne sera jamais comparable à ce qu'a accompli mon grand-père», a ajouté la petite-fille de Charlot.

«Si mon seul but dans ce domaine est que les gens disent : "Oh, c'est la petite-fille de Charlie Chaplin", et qu'ils le recherchent sur Google et regardent un de ses films, alors je suis heureuse, car c'est un véritable génie», a confié la révélation du troisième volet d'«Avatar». L'actrice a déclaré au magazine britannique qu'elle pensait que l'icône du cinéma muet «aurait adhéré» à la saga «Avatar», ajoutant : «Je pense que James Cameron est probablement l'une des personnes qui se rapproche le plus de Chaplin aujourd'hui, même s'ils sont très différents. Ils savent de quoi ils parlent, alors les gens les écoutent».

Oona Chaplin n'était pas un premier choix

Avant la sortie de l'enflammé dernier volet, le père de la planète Pandora James Cameron avait déclaré à IndieWire lors de sa dernière tournée de presse qu'il avait initialement «envisagé des femmes dont vous connaîtriez immédiatement le nom, qui étaient déjà des stars et avec lesquelles (il) avait vraiment envie de travailler» lorsqu'il a casté le rôle de Varang, une créature au front barré de rouge, couleur de l'élément feu qu'elle maîtrise comme un charmeur de serpents.

«Ce fut une décision difficile de me détourner des visages et des noms que je connaissais déjà, mais Oona m'a surpris par sa perception du personnage, sa façon de bouger et son absence totale de peur», a-t-il ajouté à propos du casting et de sa rencontre avec la descendante de Charlie Chaplin. «Elle était bien préparée : elle connaissait parfaitement la scène, qui comptait sept ou huit pages», a confié le réalisateur. L'interprète de la vilaine Na'vi peut donc désormais s'affranchir du syndrome de l'imposteur, ses premiers pas dans un grand rôle au cinéma ayant été applaudis par le cinéaste à la manœuvre de «Titanic».

La mère d'Oona, Geraldine Chaplin, était la fille du monument au chapeau melon mais également actrice à part entière. Si «Avatar : de Feu et de Cendres» marque le premier grand film hollywoodien à succès d'Oona Chaplin, cette dernière semble suivre le chemin familial et écume les plateaux de tournage depuis 2007, aperçue dans les séries «Taboo», «The Crimson Field» et «Black Mirror».