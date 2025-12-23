Michael Douglas révèle que Rob Reiner et lui ont «beaucoup» discuté de leurs fils, victimes «d'addiction à la drogue»

L'acteur Michael Douglas a révélé que lui et feu le réalisateur Rob Reiner se confiaient mutuellement au sujet de l'éducation de leurs fils aux prises avec une addiction à la drogue. Le plus jeune fils du couple, Nick Reiner, a été inculpé pour le meurtre de ses parents.

Unis autour d'un même fléau. Après la macabre découverte des corps du réalisateur de «Quand Harry rencontre Sally», âgé de 78 ans, et de sa femme Michele le 14 décembre dernier, tous les regards s'étaient tournés vers leur benjamin, Nick Reiner, qui avait par le passé parlé ouvertement de sa lutte contre la toxicomanie. Une addiction sur laquelle est revenue l'acteur Michael Douglas, dans un reportage spécial diffusé dimanche sur la chaîne CBS News et baptisé «Rob Reiner : Scenes from a Life», où il révèle avoir également connu cette préoccupation avec son fils.

«Cette terrible tragédie nous fait prendre conscience de la pression énorme qu'il subissait dans sa vie personnelle avec Nick», a déclaré celui qui avait brillamment incarné un homme d'affaires glaçant dans «The Game» de David Fincher.

«Nous avons beaucoup discuté de cela avec Rob»

Une dépendance à la drogue qui a affecté en profondeur la vie familiale de Michael Douglas. «J'avais moi aussi un fils qui avait des problèmes de drogue», a confié l'acteur de 81 ans, faisant référence à son fils Cameron, issu de son union avec sa première femme Diandra Luker et aperçu à l'écran dans le film «Une si belle famille», aux côtés de son père et de son grand-père Kirk Douglas.

«Je suis heureux de dire qu'il a surmonté cette addiction et qu'il mène aujourd'hui une vie prospère. Mais nous avons beaucoup discuté de cela avec Rob : ce que vous pouvez faire en tant que parent, ce que vous ne pouvez pas faire», a déclaré Michael Douglas, qui avait été admis en cure de désintoxication en 1992. «Sachant tout ce qui se passait en coulisses, Rob était pourtant un homme qui vous donnait toujours le meilleur de lui-même», a ajouté l'acteur phare du monument cinématographique «Basic Instinct».

Cameron Douglas avait dû faire face à une grave dépendance à la drogue. En 2009, il avait été arrêté lors d'une opération d'infiltration de la DEA, la Drug Enforcement Administration, une agence fédérale américaine chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues aux États-Unis. Le fils de Michael Douglas avait alors plaidé coupable de possession d'héroïne et de complot en vue de distribuer de grandes quantités de drogue, et avait été condamné à cinq ans de prison. Une peine finalement prolongée après qu'il ait été surpris en train de faire passer de la drogue dans l'établissement pénitentiaire pendant son incarcération. Il a finalement purgé près de huit ans avant d'être libéré en 2016.

Cameron était devenu sobre pendant son séjour en prison et, l'année suivant sa libération, lui et sa petite amie de longue date, Viviane Thibes, avaient accueilli leur fille Lua. En revenant sur son parcours vers la sobriété dans les colonnes du magazine People en 2023, le fils de Michael Douglas avait déclaré au magazine : «Je pense que lorsqu'une personne est vraiment en difficulté, il est essentiel qu'elle bénéficie d'amour et de soutien. Parce que, du moins pour moi, certaines périodes de ma vie ont été si sombres que je commençais peut-être à perdre espoir en moi-même. Alors, savoir que mes proches étaient à mes côtés a été essentiel».

Michael Douglas avait partagé l'affiche avec Rob Reiner dans le drame «Summertree», réalisé par Anthony Newley et sorti en 1971. Il avait ensuite joué devant la caméra du regretté réalisateur dans la comédie romantique «Le Président et Miss Wade» en 1995 et dans «Ainsi va la vie» en 2014, aux côtés de Diane Keaton, décédée le 11 octobre dernier.