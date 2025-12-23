«Mon rayon de soleil» : le chanteur Enrique Iglesias a accueilli son quatrième enfant

Enrique Iglesias et sa compagne Anna Kournikova font désormais partie d'une famille de six. Le chanteur espagnol et l'ancienne championne de tennis russe continuent de filer le parfait amour et ont accueilli leur quatrième enfant.

Noël avant l'heure. Le couple de longue date formé par le chanteur Enrique Iglesias et l'ancienne athlète Anna Kournikova a accueilli son quatrième enfant la semaine dernière, annonçant sur Instagram que leur benjamin était né le 17 décembre.

«My Sunshine (mon rayon de soleil, ndlr) 12.17.2025», peut-on lire sur une publication commune aux deux tourtereaux, légende accompagnée d'une photo du bébé emmitouflé dans une couverture et un bonnet rose et bleu, où pose à ses côtés un paresseux en peluche. Aucun détail n'a cependant été révélé concernant le nom ou le genre du nouveau-né.

Le nourrisson a donc rejoint en cette mi-décembre les jumeaux Nicholas et Lucy, âgés de 8 ans, nés en décembre 2017, ainsi que leur fille Mary, surnommée Masha et âgée de 5 ans. Comme une tradition, Enrique Iglesias avait également légendé la nouvelle de la naissance de leur cadette sur Instagram de la même manière, écrivant à l'époque : «My Sunshine 01.30.2020».

Un couple que personne n'avait imaginé

Bien qu'ils ne soient pas mariés, la superstar de la pop espagnole et la joueuse de tennis russe forment un couple solide, puisque les deux vedettes ont commencé à se fréquenter en 2001, ce qui signifie que l'année prochaine marquera le 25e anniversaire de leur rencontre. Une idylle inattendue si l'on se fie aux univers totalement opposés dans lesquels chacun évoluait avant leur coup de foudre.

Tandis que le «latin lover» fraîchement séparé de la chanteuse Christina Aguilera, enchaînait les conquêtes à l'image de son père Julio Iglesias, la joueuse de tennis Anna Kournikova voyait sa place dans le classement WTA dégringoler après des blessures récurrentes, elle qui avait pourtant atteint la demi-finale du tournoi de Wimbledon en 1997. Souhaitant assurer ses arrières, la jolie blonde se lance dans le mannequinat, et est repérée par l'un des producteurs d'Enrique Iglesias afin de camper le rôle de sa petite amie dans le clip «Escape».

Frappés par la flèche de Cupidon, les deux amoureux officialiseront leur relation un an plus tard, en 2002, à l'occasion des MTV Video Music Awards, et ne se quitteront plus jamais. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'ancienne athlète partage sur Instagram des photos de leur famille unie, la dernière publication d'Anna Kournikova avant l'annonce de la naissance de son dernier enfant étant une photo avec sa petite tribu à l'occasion d'Halloween, ses deux filles portant des costumes de citrouille assortis tandis que leur mère arborait un costume de canard jaune.

Moins prolifique que dans les années 2000, apogée de sa carrière, le chanteur Enrique Iglesias avait tout de même regagné les studios à l'occasion de l'enregistrement de son dernier album, sorti en mars 2024 et baptisé «Final (Vol. 2)». Le projet a fait son entrée dans le top 10 du classement Latin Pop Albums de Billboard, se classant à la 6e place. Le brun ténébreux avait décroché 25 succès dans le classement Billboard Hot 100 tous genres confondus, dont deux numéros 1 : «Be With You» en 2000, resté en tête du classement pendant trois semaines, et «Bailamos», sorti en 1999 et resté au top pendant deux semaines.