Prince Andrew déchu, rémission de Kate Middleton... Retour sur les moments les plus marquants de la famille royale britannique en 2025

Après une année 2024 difficile, au cours de laquelle Kate Middleton et le roi Charles III ont été confrontés au cancer, l'année 2025 s'est avérée un peu plus réjouissante pour la plupart d'entre eux. Retour sur les moments marquants vécus par les têtes couronnées d'Angleterre.

L'heure est venue de «spill the tea». Si outre-Manche en 2024, la famille royale avait eu l'impression de ne pas se réveiller d'un cauchemar, cette année 2025 marque une période propice à la reconstruction. Dès le mois de janvier, la princesse Kate a annoncé que son cancer était en rémission. Et bien que son beau-père le roi Charles III, également atteint d'un cancer, soit toujours sous traitement, une réjouissante nouvelle est venue éclaircir le paysage de la famille la plus célèbre des tabloïds anglais, dont l'un des membres a récemment été déchu.

La rémission de Kate Middleton

En mars 2024, la princesse de Galles avait révélé avoir été diagnostiquée d'un cancer, dont le type demeure encore aujourd'hui secret, et s'était retirée de la vie publique pendant la majeure partie de l'année afin de suivre un traitement et de se concentrer sur sa guérison. En janvier de cette année, Kate Middleton a partagé une heureuse nouvelle, celle de sa rémission, et a également annoncé qu'elle rejoindrait le prince William en tant que marraine du Royal Marsden NHS Foundation Trust, l'hôpital où elle a été traitée.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025

«C'est un soulagement d'être désormais en rémission, et je reste concentrée sur mon rétablissement», avait-elle écrit dans sa déclaration. «Comme le savent tous ceux qui ont été diagnostiqués d'un cancer, il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle normalité. Je me réjouis toutefois à l'idée d'une année enrichissante. Il y a beaucoup de choses à attendre avec impatience. Merci à tous pour votre soutien continu», avait conclu la mère de George, Charlotte et Louis.

la princesse beatrice a accueilli son deuxième enfant

La famille royale s'est agrandie en 2025, et compte désormais 11 membres dans la ligne de succession avec l'arrivée du deuxième enfant de la princesse Beatrice et de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, une fille prénommée Athena. Un communiqué du palais a révélé qu'elle était née le 22 janvier à 12h57 et pesait 2,05 kg.

«Nous avons accueilli la petite Athena dans nos vies la semaine dernière. Elle est minuscule et absolument parfaite», a déclaré Edoardo sur son compte Instagram personnel. «Nous sommes tous déjà complètement sous son charme. Nos cœurs débordent d'amour pour toi, petite Athena», a partagé le comte. Déjà parents d'une petite Sienna, les deux fillettes portent également en second prénom Elizabeth, hommage à la défunte reine dont Beatrice était particulièrement proche.

Le retour de Meghan Markle à l'écran

Le 3 mars dernier, la duchesse de Sussex a fait son retour à la télévision avec sa nouvelle émission diffusée sur Netflix et baptisée «With Love, Meghan». Une semaine après son lancement, l'émission occupait la dixième place du classement mondial des 10 émissions les plus regardées sur la plateforme au N rouge. Et si Meghan Markle, révélée à l'écran par la série «Suits», avait pris la décision de s'éloigner des caméras après son mariage avec le prince Harry, l'actrice de 44 ans a renoué avec son premier amour : le 7ème art.

De retour sur les plateaux de tournage aux côtés de Lily Collins («Emily in Paris») et de Brie Larson («Avengers : Endgame»), pour y interpréter son propre rôle dans une comédie intitulée «Close Personal Friends», une source avait révélé au magazine américain «People» : «Elle plaisantait en disant qu'elle se sentait un peu rouillée, mais il était évident qu'elle avait répété et que ce retour était très important pour elle. Elle était formidable».

Vers une réconciliation entre le roi Charles et le prince Harry ?

Le père et le fils cadet se sont retrouvés en septembre dernier, une première depuis 2024. Le prince Harry, au Royaume-Uni pour soutenir certaines de ses associations caritatives, a été photographié à son arrivée en voiture à Clarence House, la résidence londonienne du roi Charles III. Buckingham Palace a ensuite confirmé que le roi avait pris le thé en privé avec le duc de Sussex et a déclaré qu'aucun autre détail ne serait divulgué. Une déclaration également partagée par le porte-parole du prince Harry.

Lorsque les médias ont cherché à savoir si celui qui s'est exilé en Californie envisageait d'emmener ses enfants dans son pays natal, le père d'Archie et Lilibet a confié au Guardian : «Oui, je le ferai. Cette semaine m'a définitivement rapproché de cette idée». L'année 2026 sera t-elle donc celle de la réconciliation entre le roi Charles et son fils le prince Harry ?

Le prince Andrew déchu de son titre royal

Le 30 octobre, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles avait officiellement privé son frère, l'ancien prince Andrew, de ses titres royaux, honneurs et privilèges, à la suite d'un nouvel examen minutieux de ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. S'appelant désormais Andrew Mountbatten-Windsor, les honneurs concernés comprenaient l'Ordre de la Jarretière et le titre de Chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria.

L'homme de 65 ans a également renoncé au bail de sa résidence de longue date à Royal Lodge, à Windsor, et déménagera dans une propriété du domaine de Sandringham, qui sera financée à titre privé par le roi Charles, Andrew ayant néanmoins nié les accusations portées contre lui. Le 17 octobre dernier, celui qui appartenait à la famille royale avait déclaré : «Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés», perdant donc son titre de duc de York avec effet immédiat.

Le traitement contre le cancer du roi charles allégé

Charles III a révélé, le vendredi 12 décembre dans un message diffusé lors de l’émission caritative «Stand Up To Cancer 2025», qu'il allait pouvoir réduire son traitement contre le cancer. L'occupant du trône d'Angleterre, âgé de 77 ans, a confirmé que les traitements qu'il avait suivis depuis le mois de février 2024 avaient eu un impact majeur sur sa santé et l'orientaient vers le chemin d'une possible guérison.

«Je suis aujourd’hui en mesure de partager avec vous la bonne nouvelle que, grâce à un diagnostic précoce, une intervention efficace et le respect des prescriptions médicales, mon propre programme de traitement contre le cancer pourra être allégé dès le début de l’année prochaine», avait confié face caméra le roi Charles. L'an prochain réserve donc encore de nombreuses nouvelles pour la famille royale britannique, avec un avenir que l'on espère radieux.

L'année 2025 a également été marquée par la perte du procès en appel interjeté par le prince Harry pour rétablir sa sécurité au Royaume-Uni. Pendant des années, le duc de Sussex s'était battu pour obtenir le rétablissement d'une sécurité automatique financée par l'État britannique lors de ses visites dans ses terres natales. Harry et Meghan avaient perdu leur protection policière au Royaume-Uni lorsqu'ils se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020. Sans cette sécurité garantie, le duc de Sussex avait déclaré à BBC News : «Je ne vois pas comment je pourrais ramener ma femme et mes enfants au Royaume-Uni à ce stade».