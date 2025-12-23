Pudding, chasse au faisan, cadeaux à l'heure du thé... Comment la famille royale d'Angleterre fête-t-elle Noël ?

La famille royale britannique va se retrouver au château de Sandringham, dans le Norfolk, au nord-est de Londres, pour célébrer Noël. Du pudding en famille à la messe de Noël, certaines traditions remontent même au Moyen-Âge.

Le roi du Royaume-Uni Charles III va célébrer son quatrième Noël en tant que monarque. Cela boucle une année compliquée pour la famille Windsor, entre les maladies graves de plusieurs membres et les conflits internes.

En effet, il y aura plusieurs absents à Sandringham. Le prince Harry, en conflit avec le reste de la famille, a renoncé à ses fonctions royales et fêtera le réveillon avec son épouse Meghan Markle en Californie. Andrew Mountbatten-Windsor, déchu de ses titres pour une série de scandales dont sa participation dans l’affaire Epstein, n’est pas convié non plus.

discours, cadeaux et messe de noël

D'ailleurs, les célébrations ont déjà commencé il y a un mois, dès le 23 novembre dernier, avec le Stir-up Sunday, une tradition anglicane où l’on prépare le pudding de Noël en famille. Même les enfants royaux participent à la cuisine. Toute la famille fait un vœu à l’occasion pour l’année à venir.

La semaine dernière, la famille proche du roi s’est également rendue à Buckingham pour un déjeuner en comité restreint. Le prince William, son épouse Kate, en rémission d’un cancer, et leurs enfants étaient présents.

Avant de se rendre dans le Norfolk, Charles III doit également pré-enregistrer son discours de Noël, destiné au Commonwealth, cette organisation d'anciens territoires britanniques. La tradition avait été créée par son arrière-grand-père George V, en 1932.

Une fois arrivé à Sandringham, les coutumes sont bien établies. Les cadeaux sont d’abord posés sur des tables, mais ne seront ouverts que le 25 à l’heure du thé. Pas question de cadeaux précieux, la fantaisie est de mise. Au fil des années, la princesse Anne avait pu recevoir un paillasson, Lady Diana un rouleau de papier toilette, ou un bonnet de douche pour Elizabeth II. Ensuite, la famille suit la coutume de la pesée. Si le poids augmente à la fin des fêtes, c'est le signe que les repas ont été appréciés.

Le repas, justement, est prévu à l’avance : une salade avec des crevettes ou du homard, une dinde rôtie avec des légumes, et en dessert un pudding nappé de beurre au brandy.

Le 25 décembre au matin, toute la famille se promène pour se rendre à la messe de Noël, dans l'église Sainte-Marie-Madeleine. Un moment très observé chaque année par la presse people outre-Manche.

Enfin, le même jour a lieu une chasse au faisan sauvage dans le domaine. Une tradition existante depuis plusieurs siècles devenue controversée au fil des années, au point que sa tenue est encore incertaine. Symbole d’une monarchie anglaise ancrée dans ses traditions, mais qui doit apprendre à vivre avec son temps.