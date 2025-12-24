Morts de Rob Reiner et de sa femme Michele : leurs certificats de décès révèlent qu'ils ont succombé «quelques minutes» après avoir été poignardés

Neuf jours après la mort de l’acteur et réalisateur culte Rob Reiner et de sa femme Michele Singer, leurs certificats de décès ont été diffusés ce mardi 23 décembre. Les documents obtenus par le site américain TMZ révèlent que le couple a succombé à ses blessures seulement «quelques minutes» après avoir été poignardé par leur fils.

Hollywood est toujours sous le choc après la mort de Rob Reiner et de son épouse Michele Singer. Et ce mardi 23 décembre, leurs certificats de décès ont été rendus publics. Tous deux retrouvés morts dans leur somptueuse demeure de Brentwood, à Los Angeles, les nouveaux documents témoignent des derniers instants vécus par le réalisateur culte et sa femme.

Selon ces certificats rendus publics par le département de santé du comté de Los Angeles, les deux victimes ont succombé, le 14 décembre dernier, à des «blessures multiples causées par un objet tranchant», infligées par leur fils Nick avec un couteau. Les enregistrements officiels indiquent que Rob a été déclaré mort vers 15h45, et Michele à 15h46.

Nick Reiner a été inculpé, sans possibilité de libération sous caution

Alors que l’enquête pénale se poursuit, Nick Reiner, âgé de 32 ans, a été arrêté et inculpé pour les meurtres de ses parents. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution et fait face à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré.

C’était Romy, la fille du couple, qui avait découvert les corps sans vie de ses parents, le 14 décembre dernier. Elle avait alerté les autorités en indiquant rapidement qu’elle soupçonnait son frère Nick, souffrant de schizophrénie.

Nick Reiner encourt la réclusion à perpétuité ou même la peine de mort.