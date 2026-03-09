Héritage d'Alain Delon : pourquoi Alain-Fabien suspend-il sa demande d'annulation du testament de son père devant la justice française ?

Alors qu'une demande d'annulation du testament de son père devait être déposée devant le tribunal judiciaire de Paris ce lundi 9 mars, Alain-Fabien Delon a décidé de se rétracter.

Début septembre, Alain-Fabien Delon saisissait la justice française pour faire annuler le dernier testament de son père, plus favorable à sa sœur Anouchka. Dans ce document, signé le 24 novembre 2022 et effaçant un précédent contrat confectionné en 2015, le Samouraï nommait sa fille comme l'unique héritière du droit moral, lui autorisant le contrôle de l'image et des œuvres de son père.

Considérant qu'Alain Delon ne disposait plus «du discernement nécessaire» pour rédiger un tel papier, après avoir été victime d'un AVC, Alain-Fabien avait décidé de régler cette affaire devant les barreaux, en parallèle d'une affaire déjà ouverte en Suisse, afin d'augmenter ses chances d'obtenir gain de cause.

Une première audience était organisée ce lundi 9 mars au tribunal judiciaire de Paris. Les enfants de l'acteur n'y étaient pas attendus, l'audience devant simplement servir à présenter des pièces justificatives.

Le cadet de la fratrie s'est finalement rétracté, apprend-on aujourd'hui, selon les informations de RTL, désistement qui doit être encore acté lors de l'audience par la justice française.

ne pas mélanger les procédures

Cette annulation lui permettrait de se concentrer uniquement sur la procédure en cours entamée en Suisse. Le testament ayant été signé dans ce pays, Alain-Fabien Delon avait déjà sollicité les services compétents. La justice française ne lui ferme toutefois pas les portes. Le jeune homme de 31 ans pourra toujours réintroduire cette procédure si le verdict suisse ne lui convient pas.

Outre la partie du droit moral, Alain-Fabien Delon réclamait aussi l'annulation d'une transaction de février 2023 dans laquelle son père a donné à sa fille 51% des parts de sa société détentrice de ses droits à l'image et de marque.

L'héritage d'Alain Delon, estimé à au moins 50 millions d'euros, est digne d'une aventure romanesque, ses enfants bataillant sur le sujet depuis plusieurs années, y compris quand leur père était toujours présent.