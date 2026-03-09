«Je lui parle tous les jours» : le message touchant d'Emilia, la fille de James Van Der Beek âgée de 9 ans pour son anniversaire

Emilia, le quatrième enfant de James Van Der Beek décédé en février d'un cancer colorectal, a tenu à honorer la mémoire de son père qui aurait fêté ses 49 ans, dimanche 8 mars. Elle a également partagé ses conseils pour traverser un deuil.

La journée était particulièrement éprouvante pour la famille. James Van Der Beek, star de la série «Dawson», diffusée entre 1998 et 2003, aurait fêté ses 49 ans, dimanche 8 mars. C'est la première fois que sa femme et ses six enfants ne passent pas son anniversaire en sa compagnie, l'acteur ayant succombé à un cancer colorectal il y a quelques semaines, le 11 février. Une de ses filles a tenu à honorer la mémoire du comédien, dans un message touchant partagé sur les réseaux sociaux de Kimberly Van Der Beek, l'épouse du défunt.

«Emilia m’a demandé si elle pouvait faire une vidéo à publier aujourd’hui, est sortie et est revenue avec ceci», annonce Kimberly Van Der Beek. «Bonjour, je m’appelle Emilia Van Der Beek», se présente la petite fille à la caméra, les yeux brillants.

«Comme vous le savez probablement, mon père est décédé. Je vais vous donner de petits conseils, n’importe quoi qui peut vous aider à traverser la perte de quelqu’un que vous aimez», explique celle qui est âgée de 9 ans, et qui apparaît déjà très mature pour son âge.

Dans sa vidéo tournée en plein air, Emilia explique gérer son deuil principalement en communiquant avec son père, même s'il n'est plus présent physiquement. «Je parle à mon père tous les jours, je commence par une phrase, et je lui dis : “Salut papa, tu me manques. Je t’aime tellement et je ne cesserai jamais de t’aimer”.»

ne pas enfouir ses émotions

Emilia Van Der Beek insiste aussi sur l'importance de ne pas enfouir ses émotions. Elle raconte à son père «toutes ses journées» et comment elle «se sent». «Je sais qu’il peut m’entendre, mais je ne l’entends pas. (...) Il m’observe, il fait partie de mon corps et il est dans un bon état, il n’a plus mal. Il est au paradis au-dessus des nuages avec Dieu, et il pleure simplement».

«Soyez heureux qu'il soit dans une bonne place. Soyez triste parce qu'il vous manque. Vous pouvez être énervé mais il ne faut pas vous en vouloir», ajoute-t-elle avec sagesse. La jeune fille révèle aussi l'importance de garder des objets souvenirs pour traverser ce deuil. «Depuis le décès de mon père, j’ai volé sa casquette, je l'adore, elle porte encore son odeur», explique-t-elle, en portant le chapeau dans sa vidéo.

De son côté, l'épouse du défunt a publié une série de photographies sur ses réseaux sociaux pour honorer la mémoire de son mari, avec qui elle était unie depuis 2010. «James, nous célébrerons le 8 mars chaque jour pour le reste de notre vie», a-t-elle écrit.

James Van Der Beek a été diagnostiqué d'un cancer colorectal de stade 3 en 2024. Pour financer son traitement, l'acteur a été contraint de vendre plusieurs objets issus du tournage de la série «Dawson», comme un de ses colliers, un costume blanc, une figurine d'E.T...Cette vente lui a permis de récolter 47.000 dollars. À la suite de son décès, sa famille a également été obligée d'ouvrir une cagnotte en ligne pour organiser ses funérailles. La cagnotte a engrangé 2,7 millions de dollars.