Justin Bieber jette une bouteille d'eau sur des paparazzis

Excédé par leur présence, Justin Bieber a jeté une bouteille d'eau sur des paparazzis après un dîner avec Hailey Bieber à Los Angeles.

Il a perdu son sang-froid. Justin Bieber sortait d’un restaurant de sushis de Los Angeles vendredi soir après un diner avec son épouse Hailey, quand il s’est montré très agacé à l'idée être photographié.

A la sortie de l’établissement les attendait une véritable horde de paparazzis, si bien que les flashs crépitaient ardemment pendant que la star de 32 ans, qui tentait de masquer son visage d'une main, et sa compagne, se dirigeaient vers leur SUV avec chauffeur.

Une fois installé dans le véhicule, le chanteur a fini par laisser s’exprimer clairement son agacement en lançant une bouteille d’eau en direction des photographes. Comme le rapporte TMZ, qui a publié une vidéo de l’incident, la bouteille en question a atterri au sol et n'a blessé personne.

Justin Bieber est depuis longtemps aux prises avec les paparazzis. L'interprète de «Baby» avait rapporté souffrir d'un harcèlement incessant de leur part depuis ses débuts en 2009, à seulement 15 ans. Il a d'ailleurs plusieurs fois fait l'objet de plaintes à la suite d'altercations avec des photographes.

Le chanteur a dénoncé à plusieurs reprises leurs méthodes intrusives qui lui avaient notamment valu un accident de voiture en 2014, un événement qu'il avait comparé à l'accident qui avait coûté la vie à Lady Di.