Michael J. Fox retrouve Christopher Lloyd, l'inoubliable «Doc» de «Retour vers le futur»

Michael J. Fox et Christopher Lloyd, les stars de «Retour vers le Futur», font voyager les fans dans le passé avec une photo de leur récente rencontre.

À l'approche du 41e anniversaire de la saga, Michael J. Fox, 64 ans, a ce week-end partagé une photo de ses retrouvailles avec «son meilleur ami» Christopher Lloyd, alias «Doc» dans «Retour vers le futur».

«L'année prochaine, ‘Retour vers le futur’ aura 41 ans. Nom de Zeus ! Chris aura 88 ans. C'est du sérieux !», a écrit Michael J. Fox. en légende du cliché sur lequel on le voit tout sourire auprès de Christopher Lloyd, alors que les deux ont la tête affectueusement penchée l'un vers l'autre dans un restaurant.

Grand fan des Grateful Dead, Michael J. Fox portait un t-shirt orné d'une illustration représentant un squelette recouvert de fleurs, qui avait inspiré la pochette de l'album live éponyme du groupe sorti en 1971.

Dans les commentaires, Christopher Lloyd a répondu en citant une réplique culte de Marty McFly : «Mec, c'est du lourd». Les fans ont eux aussi réagi à ce post en publiant de nombreux messages enthousiasmés de voir le duo reformé.

Inséparables

Amis depuis le tournage du premier volet de saga en 1985, les deux acteurs se sont retrouvés à de nombreuses reprises lors d'événements et de conventions pour les fans. En 2015 notamment, ils avaient partagé de nouveau un plateau pour les besoins d'une publicité Toyota.

Et ils ne manquent jamais une occasion de passer du temps ensemble en privé. Après sa publication sur Instagram samedi, Michael J. Fox a de nouveau été aperçu avec Christopher Lloyd dans un restaurant de grillades de Montecito, où d’autres célébrités étaient également conviées - à l’instar de Michael Douglas – à fêter le 10e anniversaire de l’établissement.