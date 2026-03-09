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Rihanna : des coups de feu tirés sur la propriété de la chanteuse

La star était à son domicile au moment des faits. [Frederic J. Brown / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une femme a été placée en garde à vue dimanche après avoir tiré plusieurs coups de feu depuis son véhicule en direction de la maison de Rihanna.

Des balles ont fusé sur la propriété de Rihanna à Los Angeles ce dimanche après-midi. D'après des sources policières, citées par plusieurs médias américains dont TMZ, une femme, d'une trentaine d'années, se serait approchée en voiture de la demeure de la star située à Beverly Hills et aurait tiré plusieurs coups de feu en direction de la maison.

La chanteuse, qui vit à cette adresse, était présente au moment des faits mais est saine et sauve ont indiqué les autorités. Les motivations de la suspecte, qui a été interpellée, restent encore floues.

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Il n'a, pour l’heure, pas été précisé si le conjoint de Rihanna, A$AP Rocky, et leurs trois enfants, étaient eux aussi présents au moment des tirs.

RihannaPeoplecoup de feu

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