Succession d'Alain Delon : une audience prévue ce lundi

La bataille autour de l’héritage d’Alain Delon se poursuit. Une audience est prévue ce lundi après que son fils Alain-Fabien Delon a le 29 août dernier contesté un testament rédigé en 2022.

Il argue que leur père ne disposait plus d'un discernement clair au moment de signer. Alain-Fabien Delon entend bien faire annuler un testament de son père, Alain Delon, daté de 2022.

La star, décédée le 18 août 2024, y léguait l’intégralité du droit perpétuel au contrôle de son image et de ses œuvres à sa fille Anouchka. Or Alain Delon avait été victime d’un AVC en 2019, ce qui avait considérablement affecté ses capacités cognitives veut faire valoir Alain-Fabien. «[Il] ne disposait plus […] du discernement nécessaire», a écrit le benjamin dans une assignation envoyée à son frère et sa sœur en août 2025.

Comme le souligne Paris-Match, pour demander l'annulation du testament, Alain Fabien Delon s'appuie notamment sur l'expertise du docteur Campbruni, médecin psychiatre, réalisée en août et septembre 2019. Le médecin y pointait «un début de troubles cognitifs» chez l'acteur.

C’est dans ce cadre qu’une première audience doit se tenir ce lundi 9 mars au tribunal judiciaire de Paris. Les enfants de la star du «Guépard» n’y seront pas présents car il ne s’agit pour l’heure que de présenter des pièces justificatives.

Alain Delon a laissé derrière lui une immense fortune, estimée à au moins 50 millions d’euros. Avant même son décès, ses trois descendants, Anthony (né des amours de l’acteur avec Nathalie Delon), et Anouchka et Alain-Fabien (issus de son union avec la mannequin néerlandaise Rosalie Van Breemen) avaient déjà commencé à se déchirer.

Dans un premier testament, datant de 2015, Alain Delon avait légué 50 % de sa fortune personnelle à sa fille, et 25% à chacun de ses fils.