Arrestation de Britney Spears : la réalisatrice du documentaire «Britney Vs Spears» prend sa défense

La cinéaste Erin Lee Carr, qui avait réalisé le documentaire «Britney Vs Spears» en 2021 sur la tutelle de la chanteuse, a pris la défense de Britney Spears après son arrestation pour conduite en état d’ivresse la semaine dernière.

Un soutien sans faille. La cinéaste Erin Lee Carr a appelé les fans de Britney Spears à continuer à soutenir la chanteuse après son arrestation pour conduite en état d’ivresse le 4 mars dernier dans le Comté de Ventura, en Californie.

C’est sur Instagram que la réalisatrice du documentaire «Britney Vs Spears» qui dénonçait en 2021 les conditions de sa mise sous tutelle par son père, James Spears, a publié un long message rappelant que les récents événements ne devaient pas remettre en question la bataille menée pour la libérer de cette tutelle.

«Voir comment les gens parlent de Britney à nouveau me rappelle de douloureux souvenirs», peut-on lire. «Il n’y a pas si longtemps, nous avons collectivement réalisé qu’elle vivait sous ce que beaucoup d’entre nous considéraient comme une tutelle injuste. Un système où son entourage profitait financièrement tandis qu’elle était sous contrôle. C’était réel. C’était important. Et il a fallu une mobilisation publique massive pour que le monde le reconnaisse», ajoute-t-elle.

«Les événements récents ne réécrivent pas l'histoire. Ils ne justifient en rien ce qu'elle a subi. Britney est une femme, magnifique et incroyablement talentueuse, qui a enduré des épreuves qu’aucun de nous ne peut imaginer, sous le regard du monde entier. La leçon à retenir est peut-être de ne pas passer de la compassion au jugement au gré des actualités. La leçon à retenir est peut-être la compassion», explique Erin Lee Carr avant de conclure : «Je continue de la soutenir. Toujours. Et vous devriez en faire autant».

Après l’arrestation de Britney Spears, un porte-parole de la chanteuse a souligné que «ce malheureux incident» était «totalement inexcusable», et que la chanteuse avait l’intention de se conformer à la loi, de prendre ses responsabilités, et d’agir immédiatement pour sortir de cette spirale. Il a également été précisé que ses enfants, Sean Preston et Jayden James, qu’elle a eus avec Kevin Federline, comptaient prendre part à l’élaboration d’un plan visant à garantir son bien-être.