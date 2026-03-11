«Elles savaient ce qui était prévu» : Harvey Weinstein persiste et signe dans une interview choc

Dans un long entretien publié ce mardi, Harvey Weinstein, l'ancien producteur de cinéma incarcéré pour viol et agression sexuelle, persiste à nier les faits, affirmant que ses accusatrices «savaient ce qui les attendaient». Il en profite aussi pour se plaindre de ses conditions de détention.

Le roi déchu d'Hollywood se dit toujours innocent. Dans un entretien publié ce mardi par le Hollywood Reporter - sa première grande interview depuis sa cellule – Harvey Weinstein affirme encore aujourd’hui ne jamais avoir commis ni de viols ni d'agressions sexuelles, et déclare que ses accusatrices se sont «liguées contre lui pour l’appât du gain».

«Une femme a reçu un demi-million de dollars. Une autre a reçu 500.000 dollars. Une troisième a reçu 3 millions de dollars. Il suffisait de remplir un formulaire attestant que j'avais agressé sexuellement pour repartir avec un chèque. Alors elles l'ont rempli, et la compagnie d'assurance a fini par verser des dizaines de millions de dollars. [...] Mais très peu de ces histoires ont été portées devant les tribunaux», argue-t-il. «Ai-je fait des avances maladroites ? Oui. Ai-je été trop insistant ? Oui. Mais je n’ai jamais agressé une femme», a-t-il ensuite affirmé, avant de montrer le plus grand des mépris envers les victimes en déclarant : «Je dirais néanmoins que, lorsqu’un homme vous invite dans sa chambre d’hôtel au milieu de la nuit, vous savez à quoi vous attendre».

Au sujet de son personnel accusé d'avoir couvert ses agissements, certains ayant accompagné des jeunes femmes jusqu'à sa chambre en sachant parfaitement ce qui les y attendait, il a déclaré : «Il n'y a qu'un seul responsable. C'est moi. Ces gens étaient tellement contents d'être chez The Weinstein Company ou Miramax — d'être au cœur et au sommet de l'industrie — qu'ils étaient prêts à mentir pour moi. Et je les ai poussés à mentir. Mon équipe était formidable. Ils mentaient comme des pros. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est entièrement de ma faute.»

Il présente des excuses à ses accusatrices

Il affirme également que les seules fois où il a acheté le silence de personnes, c’était pour cacher à se femme qu’il l’avait trompée : «J'étais prêt à tout pour lui cacher la vérité. Je ne voulais surtout pas que Disney le découvre. J'ai tout fait pour me protéger d'un tel scandale».

À ses accusatrices, il présente des excuses : «On ne peut pas les appeler lorsqu'on est en procès. Mais je le dis ici aujourd'hui : je présente mes excuses à ces femmes. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû être avec elles. Je les ai induites en erreur».

Plus loin dans l’interview, quand le journaliste lui demande s’il ferait les choses différemment aujourd’hui, il confie : «J'aurais dû davantage respecter ces femmes. Je n'aurais jamais été avec elles. Je serais resté fidèle à mon mariage. J'aurais dit : ‘J'ai une famille. Je la protégerai.’ J'ai été un imbécile. Je le reconnais».

Il se plaint de ses conditions de détention

Harvey Weinstein a profité de l'entretien avec THR pour se plaindre de sa vie au sein de la prison Rikers Island, à New York, où il a été incarcéré pendant la majeure partie des six dernières années. «Rikers Island, c'est l'enfer, a-t-il dit. C'était différent quand j'étais en prison d'État. Je me levais le matin, je prenais mon petit-déjeuner, je voyais des amis, je parlais avec les autres. On regardait la télé ensemble. J'ai supplié qu'on m'envoie en prison d'État».

Il affirme notamment qu’il ne lui est pas possible de sortir de sa cellule. «Je passe la quasi-totalité de mon temps dans ma cellule. Parfois, je sors en fauteuil roulant pour prendre l'air, mais ça ne dure qu'une demi-heure. La plupart du temps, je suis enfermé dans ma cellule 23 heures par jour. Je n'ai aucun contact humain, à part avec les gardiens».

Il explique : «Il est trop dangereux pour moi d'être en présence d'autres personnes. Les autres détenus ont le droit d'aller dans la cour. Mais chaque fois que je m'y trouve, j'ai l'impression d'être assiégé (…) Je suis constamment menacé et humilié. Je ne tiendrais pas longtemps dehors», a-t-il dit, expliquant avoir été frappé au visage pour avoir demandé à un détenu s’il avait fini de téléphoner. Passer des coups de fil est d’ailleurs son passe-temps favori. Il en passe «toutes les trois heures environ. J'ai une conversation téléphonique de 16 à 18 minutes. C'est vital pour moi», affirme-t-il.

Accusé par plus de 80 femmes

Âgé de 73 ans, le fondateur des studios Miramax, dont la santé serait déclinante en raison de diverses pathologies - état de santé qui l’autorise à séjourner dans une unité médicale de la prison, soit à l’écart des autres détenus - a confié avoir «peur de mourir en prison» et trouve «incroyable» de ne pas bénéficier d’un traitement de faveur pour ses services rendus. «C'est incroyable d'avoir eu la vie que j'ai eue et d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour la société, et de ne pas bénéficier d'une certaine clémence qui me permettrait d'être traité avec plus de bienveillance», estime-t-il.

L’ancien tout-puissant producteur, qui pendant des années a fait et défait les carrières de multiples acteurs, a été pointé du doigt par de nombreuses femmes pour avoir usé de son influence afin d’abuser d’elles. Dans les médias, il a été accusé de harcèlement, agression sexuelle ou viol, par plus de 80 personnes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Ashley Judd.

Condamné une première fois, en 2020 à New York, à 23 ans de prison, sa peine avait finalement été annulée en raison d’un vice de procédure, mais lors d'un nouveau procès en juin dernier, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ancienne assistante de production Miriam Haley. En 2023, un tribunal californien l'a également condamné pour viol à 16 ans de prison.