Mickey Rourke : la star des années 1980 officiellement expulsée de sa maison suite à une décision de justice

Deux mois après le départ de l'acteur de son logement suite à des arriérés de loyer, Mickey Rourke est officiellement expulsé de son domicile de Los Angeles.

Star déchue des années 1980, Mickey Rourke n'a pas répondu à la plainte ni comparu pour se défendre dans les délais impartis par la loi californienne et a donc été officiellement expulsé de son domicile de Los Angeles.

Le jugement a été rendu ce lundi. Le tribunal a ordonné la résiliation du bail et les documents judiciaires consultés par plusieurs médias américans indiquent que la jouissance de la maison qu'il occupait depuis plus de dix ans allait être pleinement restituée au propriétaire mais que ce dernier ne recevra aucune indemnisation financière.

D'après des documents judiciaires datant de décembre, Mickey Rourke avait reçu l'ordre de rembourser près de 60.000 dollars (51.550 euros) de loyers dus au propriétaire ou de quitter les lieux. En janvier, il avait été aperçu quittant le logement et réside depuis dans un hôtel de West Hollywood.

Furieux après l'ouverture d'une cagnotte

Les difficultés financières de Mickey Rourke avaient été rendues publiques en janvier lorsqu’une de ses amies avait créé une page GoFundMe pour récolter des fonds pour lui.

«La célébrité ne protège pas des épreuves, et le talent ne garantit pas la stabilité (...) L'objectif est d'offrir à Mickey stabilité et sérénité pendant cette période extrêmement difficile, afin qu’il puisse rester chez lui et avoir l’espace nécessaire pour se remettre sur pied», expliquait la page du financement participatif dédié à l'artiste.

Une initiative que la star de «9 semaines et 1/2», âgée de 73 ans, n’avait pas du tout appréciée. «Si j’avais besoin d’argent, je ne demanderais pas d'aide», avait écrit Mickey Rourke sur sa page Instagram. Il avait qualifié «d’humiliante» l’ouverture de cette cagnotte et sa manageuse avait déclaré qu'il avait pété les plombs en apprenant son ouverture.