Rihanna : la femme accusée d'avoir tiré sur le domicile de la chanteuse poursuivie pour tentative de meurtre

Une femme a ce mardi été officiellement inculpée de tentative de meurtre et d'agression suite à la fusillade survenue au domicile de Rihanna.

Elle semble obnubilée par les chanteuses. La femme soupçonnée d'avoir tiré sur la maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles dimanche est poursuivie pour tentative de meurtre et agression avec une arme à feu semi-automatique, a annoncé mardi le parquet de Los Angeles.

Selon les procureurs, Ivanna Lisette Ortiz a tiré à plusieurs reprises sur la villa de la star, notamment sur un véhicule. Ils ont indiqué que neuf personnes se trouvaient sur la propriété de Rihanna lorsqu'elle aurait ouvert le feu : Rihanna, A$AP Rocky et les trois enfants du couple ainsi que la mère de Rihanna, l'agent artistique hollywoodien Tracey Jacobs et deux autres personnes.

Selon TMZ, l'accusée est âgée de 35 ans et originaire de Floride. Elle a des antécédents de troubles psychiatriques et a par le passé été internée contre son gré. Le média croit savoir également qu'elle a perdu la garde de son enfant en 2024. Il lui serait interdit toute communication avec ce dernier, que ce soit en personne, par téléphone, vidéo, SMS, courriel ou par l'intermédiaire d'un tiers, jusqu'à nouvel ordre du tribunal.

Obsédée par Rihanna et Cardi B

Dans une de ses publications Facebook, Ivanna Lisette Ortiz met au défi Rihanna de lui «dire quelque chose directement au lieu de parler dans son dos comme si elle n'était pas là». Dans une autre vidéo, elle affirme que la chanteuse veut la tuer et compare son visage à celui du diable.

Dans une autre publication étrange repérée par TMZ, elle se regarde dans le miroir en mentionnant la chanteuse Cardi B. «Tu ne peux pas me chercher des noises, Cardi B. Tu es censée être occupée en ce moment. Mais tu sais qui a la tenue la plus mignonne ce soir ? Tu sais qui est la plus mignonne ce soir ? C'est moi.» Elle poursuit : «Je suis la plus mignonne ce soir. Tu ne me feras rien. Tu ne t'en prendras pas à moi ce soir.»

Initialement fixée à plus de 10 millions de dollars (8,6 millions d’euros), la caution de l’inculpée, placée en détention provisoire, a été révisée à 1,875 million mardi (1,61 million d’euros). Sa prochaine comparution devant un tribunal a été fixée au 25 mars.