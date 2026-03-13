Cindy Crawford : les deux heures trente de «morning routine» de l'ancien mannequin star font beaucoup réagir

Cindy Crawford a dévoilé en vidéo sa routine matinale. Un rituel quotidien de deux heures trente qui fait énormément réagir les internautes.

L’argent, c’est du temps. Ancien mannequin star des années 1990, Cindy Crawford a dévoilé sa «morning routine». Pas moins de deux heures trente de rituels avant de démarrer ses journées.

Ces dernières commencent à 6h avec, dès le réveil, un massage de cinq minutes de ses jambes, comme l'a détaillé cette semaine la star dans une publication Instagram.

A 60 ans, Cindy Crawford prend un soin tout particulier pour préserver sa beauté. A 6h30, elle pratique un massage de son visage au gua sha, une pratique ancienne issu de la médecine chinoise qui consiste à appliquer une légère pression sur la peau avec une pierre plate, généralement en quartz rose.

A 6h45 sonne l’heure d’une séance de lumière rouge réputée pour ses vertus anti-âge. La beauté et la santé passant également par l’alimentation, Cindy Crawford s’astreint ensuite à boire une cuillère de vinaigre de cidre qui aurait des propriétés pour garder la ligne.



Après un passage dans son jacuzzi, l’ancienne top model, qui fait aussi consciencieusement quelques pas pieds nus dans l’herbe, déguste un café au collagène. A 7h45 vient le moment d’enfiler une tenue de sport pour un entrainement intensif. Stretching, trampoline, séance d’abdos… Après être passée sur tous les appareils de sa salle de gym personnelle, il est déjà 8h30 mais reste encore à se doucher, se coiffer, se maquiller…

Beaucoup de réactions

Devenue virale, la vidéo fait beaucoup réagir les internautes, déclenchant un véritable débat en ligne sur les thèmes de la santé, l'âgisme, les normes de beauté ou encore les privilèges des célébrités.

Tandis que certains la défendent - «ceux qui disent qu'elle est riche et que seuls les riches peuvent faire ça… non, ce n'est PAS son but. Elle montre des choses que tout le monde peut faire pour améliorer sa matinée ou sa journée !» - déclare une fan, d'autres se moquent de ce rituel, le qualifiant de «travail à plein temps» ou de «start-up de bien-être avant le petit-déjeuner».

Les critiques font remarquer que la plupart des travailleurs ne peuvent tout simplement pas se permettre de telles routines de bien-être. «J'adore Cindy !!!! Mais pour le commun des mortels, ce n'est pas une routine matinale à la portée de tous. J'aimerais bien !», peut-on lire dans les commentaires de la publication. Beaucoup trouvent même totalement indécent cette débauche de temps et de luxe que peu de gens peuvent s’offrir. «Une fille très riche dans un monde très riche», souligne une observatrice, tandis que certains prennent surtout le parti d'en rire.

«Cindy Crawford fait plus de pas dans sa morning routine que moi dans toute ma journée», s’amuse une observatrice sur X ; «J’ai une morning routine similaire à la sienne sauf qu'il n'y a pas de maison de multimillionnaire, de jacuzzi... ni de coach sportif qui vient à domicile», s'amuse une autre, tandis qu'une personne s'écrie : «Moi je me réveille tous les jours pauvre, envoyez de l’aide».