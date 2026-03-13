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Kate Middleton : la princesse de Galles révèle avoir considérablement réduit sa consommation d'alcool après son diagnostic de cancer

La princesse, ici photographiée en 2023 au côté de son époux, a refusé de goûter à la bière en expliquant devoir désormais restreindre sa consommation. [Chris Jackson / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d'une visite dans une brasserie, Kate Middleton a confié être «beaucoup plus attentive» à sa consommation d’alcool depuis qu’elle a souffert d’un cancer.

Ses habitudes de vie ont dû changer. La princesse de Galles était en visite dans une brasserie londonienne cette semaine quand elle a fait de rares confidences sur le changement qu’elle a opéré concernant sa consommation d’alcool depuis son diagnostic de cancer. 

Tout en servant des pintes dans l'établissement, la princesse Kate a déclaré : «Depuis mon diagnostic, je n'ai pas beaucoup bu d'alcool. C'est quelque chose dont je dois être beaucoup plus consciente maintenant», a écrit Matt Wilkinson du Sun sur X.

Le rédacteur royal a ajouté que Kate Middleton s'est ensuite tournée vers le prince William et a dit : «Mais tu aimes le cidre», faisant référence à la boisson préférée de son mari. 

En solidarité avec les personnes malades

La princesse de Galles avait annoncé en mars 2024 qu'elle suivait un traitement contre le cancer et a déclaré être en rémission en janvier 2025. La mère de George, Charlotte et Louis a depuis repris progressivement ses obligations royales et a, à plusieurs reprises, parlé ouvertement des difficultés liées à la maladie.

Kate Middleton a d’ailleurs récemment publié un message vidéo pour commémorer la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février dernier, dans lequel elle a exprimé sa solidarité avec toutes les personnes affectées par la maladie. 

Sur le même sujet Kate Middleton se dit «profondément reconnaissante» dans une vidéo émouvante sur la guérison Lire

«En cette Journée mondiale contre le cancer, mes pensées vont à toutes les personnes qui font face à un diagnostic de cancer, qui suivent un traitement ou qui sont en convalescence. Le cancer touche tellement de vies – non seulement les patients, mais aussi leurs familles, leurs amis et les soignants qui les accompagnent», a-t-elle déclaré dans la voix off d'une vidéo postée sur Instagram. «Comme le savent tous ceux qui ont vécu cette expérience, le chemin n'est pas linéaire. Il y a des moments de peur et d'épuisement, mais aussi des moments de force, de bienveillance et de profonde connexion», a-t-elle poursuivi. «Aujourd'hui nous rappelle l'importance de la bienveillance, de la compréhension et de l'espoir. Sachez que vous n'êtes pas seul.»

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