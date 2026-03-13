Kate Middleton : la princesse de Galles révèle avoir considérablement réduit sa consommation d'alcool après son diagnostic de cancer

Lors d'une visite dans une brasserie, Kate Middleton a confié être «beaucoup plus attentive» à sa consommation d’alcool depuis qu’elle a souffert d’un cancer.

Ses habitudes de vie ont dû changer. La princesse de Galles était en visite dans une brasserie londonienne cette semaine quand elle a fait de rares confidences sur le changement qu’elle a opéré concernant sa consommation d’alcool depuis son diagnostic de cancer.

Tout en servant des pintes dans l'établissement, la princesse Kate a déclaré : «Depuis mon diagnostic, je n'ai pas beaucoup bu d'alcool. C'est quelque chose dont je dois être beaucoup plus consciente maintenant», a écrit Matt Wilkinson du Sun sur X.

Next stop the Bermondsey Beer Mile where the royal couple helped pour pints and Kate revealed ‘since my diagnosis I haven’t had much alcohol. It’s something I have to be a lot more conscious of now’. But turned to Wills and said ‘but you like cider…’ https://t.co/sIp4Wx8vcdpic.twitter.com/FXXrD9aBj0 — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 12, 2026

Le rédacteur royal a ajouté que Kate Middleton s'est ensuite tournée vers le prince William et a dit : «Mais tu aimes le cidre», faisant référence à la boisson préférée de son mari.

En solidarité avec les personnes malades

La princesse de Galles avait annoncé en mars 2024 qu'elle suivait un traitement contre le cancer et a déclaré être en rémission en janvier 2025. La mère de George, Charlotte et Louis a depuis repris progressivement ses obligations royales et a, à plusieurs reprises, parlé ouvertement des difficultés liées à la maladie.

Kate Middleton a d’ailleurs récemment publié un message vidéo pour commémorer la Journée mondiale contre le cancer, le 4 février dernier, dans lequel elle a exprimé sa solidarité avec toutes les personnes affectées par la maladie.

«En cette Journée mondiale contre le cancer, mes pensées vont à toutes les personnes qui font face à un diagnostic de cancer, qui suivent un traitement ou qui sont en convalescence. Le cancer touche tellement de vies – non seulement les patients, mais aussi leurs familles, leurs amis et les soignants qui les accompagnent», a-t-elle déclaré dans la voix off d'une vidéo postée sur Instagram. «Comme le savent tous ceux qui ont vécu cette expérience, le chemin n'est pas linéaire. Il y a des moments de peur et d'épuisement, mais aussi des moments de force, de bienveillance et de profonde connexion», a-t-elle poursuivi. «Aujourd'hui nous rappelle l'importance de la bienveillance, de la compréhension et de l'espoir. Sachez que vous n'êtes pas seul.»