William Shatner : l'inoubliable Capitaine Kirk, âgé de 94 ans, donne des nouvelles de sa santé après sa chute de cheval

William Shatner, qui fêtera ses 95 ans le 22 mars prochain, a donné de ses nouvelles après avoir dû subir une opération à l'épaule droite mercredi.

«C’était une procédure de routine», assure William Shatner pour balayer d’un revers de main ce qu'il considère comme des exagérations des tabloïds concernant sa blessure. «Je comprends que les tabloïds prétendent que mon épaule était fracturée. 🧐 Dramatique. 🎭 Exagéré. 🌈 Complètement faux. 🚫 C'était une intervention de routine», a-t-il écrit dans un message posté sur X ce jeudi 12 mars. «Je vais tellement bien que demain je serai à Cleveland pour une convention. N'oubliez pas que les tabloïds ne laissent pas les faits gâcher un bon titre.»

L’acteur avait annoncé devoir subir une intervention chirurgicale dimanche dernier lors de la 53e cérémonie annuelle des Saturn Awards, en recevant le prix du Temple de la renommée au nom de la franchise «Star Trek». L’interprète du Capitaine Kirk avait déclaré qu'il se sentait « vieux, fatigué et un peu blessé» en raison d’un accident de cheval.

«Je monte des chevaux qui participent à des épreuves de compétences équines, c'est-à-dire une descente rapide qui se termine par un arrêt glissé — et avec le cheval que je possédais, je suis tombé», avait-il dit expliqué, ajoutant que son cheval «avait l'habitude d'aller trop loin, d'environ quinze centimètres sur le côté», et que, à cause de cela et du trot rapide, il était tombé. «Je ne suis plus un jeune cascadeur», s’était amusé l’acteur, qui fêtera bientôt ses 95 printemps. «J'ai commencé à rouler, mais j'ai heurté le sol avec mon épaule. Du coup, je me suis blessé à l'épaule.»

William Shatner avait ajouté qu'il devait subir une «nouvelle opération de l'épaule appelée une sorte de prothèse inversée» ce 11 mars, expliquant : «On remet la tête du fémur dans la cavité et la cavité dans l'implant, et on ressort 10 heures plus tard, sans aucune douleur. C'est donc vers ça que je tends.» Etant donné qu’il prévoit déjà d’assister à une convention, sa convalescence semble en effet très rapide.