Zendaya a-t-elle confirmé son mariage secret avec Tom Holland ?

Zendaya a ce jeudi semblé confirmer qu'elle et Tom Holland étaient déjà mariés, au cours d'un échange avec l'animatrice des «Black Women in Hollywood Awards».

Zendaya n'a toujours pas annoncé officiellement son mariage avec Tom Holland, mais elle a apparemment confirmé l'heureuse nouvelle lors de l'événement «Black Women in Hollywood» organisé par Essence, ce jeudi à Los Angeles.

L'actrice d'«Euphoria», âgée de 29 ans, a fait preuve de bonne humeur lorsqu'elle a été taquinée par l'animatrice Marsai Martin,connue pour son rôle dans la série «Black-ish» qui, alors qu'elle présentait l'événement, a fait allusion aux rumeurs de mariage de Zendaya avec Tom Holland.

Sur scène, elle a interpellée Zendaya alors qu'elle était assise dans le public : «Je sais que tu ne plaisantes pas du tout avec tes affaires personnelles, alors fais-moi juste un petit signe de tête ou un petit geste pour me dire si je dois envoyer un cadeau de mariage».

À ce moment-là, Zendaya a levé les mains devant son visage, dévoilant une alliance en or à son doigt. Bien que cela ne constitue pas une validation officielle, il n’y a qu’un pas pour interpréter le geste comme une confirmation des déclarations récemment faites par son styliste de longue date, Law Roach, qui a affirmé que Zendaya et Tom Holland s’étaient déjà mariés lors d'une interview sur le tapis rouge des SAG Actor Awards 2026, plus tôt ce mois-ci. «Le mariage a déjà eu lieu», a-t-il déclaré à Access Hollywood lorsqu'on l'a interrogé sur les noces. «Vous l'avez raté.»

Une romance très discrète

Marsai Martin a d’ailleurs continué de plaisanter en disant qu'elle allait offrir à Zendaya des serviettes monogrammées «T et Z pour toujours» comme cadeau de mariage.

Des rumeurs circulaient déjà le mois dernier selon lesquelles Zendaya et Holland se seraient mariés en secret, après que la star a été aperçue portant une alliance en or à l'annulaire gauche. Zendaya et Tom Holland, 29 ans, ont été vus ensemble pour la première fois en 2017, mais ils n'ont officialisé leur relation qu'en 2021.

Ils se seraient fiancés pendant les fêtes de fin d'année 2024, peu de temps après s'être fait tatouer des motifs assortis. Des photos obtenues par Page Six le 20 février montraient la star de «Dune» portant l'alliance en or alors qu'elle sortait à Beverly Hills, en Californie.