Mort de Bruno Salomone : avec quelle célèbre actrice a-t-il été en couple ?

La tragique disparition, à l'âge de 55 ans, de Bruno Salomone ce dimanche 15 mars remet en lumière sa relation assez méconnue avec une actrice, au début des années 2010.

C'est une histoire d'amour gardée loin des caméras. Méconnue du grand public. Ce dimanche 15 mars, le monde du cinéma est en deuil en apprenant le décès de Bruno Salomone. Si les hommages n'ont cessé de pleuvoir pour l'acteur incontournable pour son rôle dans la série «Fais pas ci, fais pas ça», sa mort a également ravivé de vieux souvenirs sur sa vie personnelle, qu'il a toujours énormément protégée.

Notamment sa fameuse relation amoureuse gardée presque totalement secrète et tenue à l'écart de la frénésie médiatique avec Julie Gayet.

Une histoire d'amour au début des années 2010

Les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés sur le tournage du téléfilm «Familles décomposées», ont partagé durant deux ans une relation autant passionnée que discrète.

Mais en 2016, dans la biographie «Julie Gayet, une intermittente à l'Élysée», de Soazig Quéméner et François Aubel, la relation entre Julie Gayet et Bruno Salomone, ayant eu lieu entre 2010 et 2012, est dévoilée au grand jour.

Dans l'ouvrage, plusieurs passages décrivent cette relation. Alors que Julie Gayet prenait l'habitude de rejoindre son compagnon de l'époque dans une maison sur les bords de la Marne, «elle devait s’y rendre en bateau et était tellement dans son histoire qu’elle ne voulait plus bouger. Elle décalait toujours les rendez-vous qu’elle avait à Paris pour rester avec lui», ont précisé les auteurs, dans des propos cités par Gala.

Alors qu'aujourd'hui Julie Gayet est mariée à l'ancien président de la République François Hollande, elle n'est pas revenue sur cette relation. De son côté, Bruno Salomone avait été interrogé en janvier 2020, soit huit ans après leur idylle amoureuse, sur le plateau de «Je t’aime etc» et il avait dévoilé quelques petits détails. «C’est vieux comme histoire, vous sortez de vieux vieux scoops ! Ça commence à être périmé», avait-il d'abord confié, avant de conclure : «Je garde toujours un bon souvenir de mes histoires d’amour».