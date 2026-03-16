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Brooklyn Beckham a célébré la fête des mères, sans jamais faire allusion à Victoria Beckham

Victoria Beckham a été totalement ignorée par son fils aîné le jour de la Fête des mères. [Adrian Dennis / AFP-capture d’écran Instagram [Adrian DENNIS/AFP/Aude GUERRUCCI/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La tension entre Brooklyn Beckham et ses parents ne s’est pas dissipée, loin de là. Et la manière dont le jeune homme de 27 ans a célébré la Fête des mères ce week-end a été particulièrement blessante à l’égard de Victoria Beckham. 

Aucun pardon. Alors que les Britanniques célébraient la Fête des mères ce dimanche 15 mars, Victoria Beckham a été totalement ignorée par son fils aîné, Brooklyn, sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 27 ans, qui avait publiquement dénoncé le comportement toxique de ses parents à son encontre en janvier dernier, a pourtant bel et bien fêté les mamans en rendant hommage à… sa belle-mère, l’ancien mannequin Claudia Peltz. 

«Joyeux anniversaire à la meilleure belle-mère qui soit. Je t'aime tellement et j'espère que tu as passé une journée extraordinaire», a-t-il rédigé dans une story publiée sur Instagram, où on le voit prendre la pose aux côtés de son épouse, Nicola Peltz, et de sa belle-mère. Une décision vivement critiquée par certains internautes qui l’exhortent à faire la paix avec ses parents. 

Heureusement pour elle, Victoria Beckham a pu compter sur le soutien indéfectible de son mari, David Beckham, qui a tenu à déclarer son amour pour la mère de ses enfants. 

«Joyeuse Fête des Mères à la maman la plus extraordinaire qui soit... Tu es une source d'inspiration en tout ce qu'une maman doit être pour nos quatre merveilleux enfants. Nous t'aimons tellement et je suis tellement reconnaissante pour la famille que nous avons fondée. Passe une Fête des Mères exceptionnelle, car s'il y a bien une personne qui le mérite, c'est toi. Je t'aime», peut-on lire. 

Sur le même sujet Brooklyn Beckham ignore les messages d’anniversaire de ses parents David et Victoria Lire

Victoria Beckham a également eu droit à des messages de ses fils, Cruz et Romeo, qui lui ont souhaité une bonne fête des mères dans des stories sur Instragram. Harper, la benjamine de la famille, vit toujours avec ses parents, et a très certainement célébré l’événement en présence de sa mère. De quoi atténuer la crise toujours aussi vive avec Brooklyn. 

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