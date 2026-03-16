Le prince William rend un émouvant hommage à Lady Diana pour la fête des mères

À l’occasion de la fête des mères, célébrée ce dimanche au Royaume-Uni, le prince William a partagé un tendre souvenir de sa mère, la princesse Diana, disparue il y a près de trente ans.

Une émouvante déclaration. Si en France les mamans sont célébrées le 31 mai, au Royaume-Uni, elles sont mises à l’honneur dès le 15 mars. Pour marquer cette journée particulière, le prince William a publié un message bouleversant en mémoire de sa mère, la princesse Diana, disparue tragiquement le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris. Le prince de Galles n’avait alors que 15 ans, tandis que son frère cadet, Harry, en avait 12.

«Je me souviens de ma mère, aujourd’hui et tous les jours», a écrit l’héritier du trône britannique sur son compte Instagram, en légende d’un tendre cliché pris dans la nature, non loin de la demeure familiale de Highgrove. On y voit William, enfant, assis dans un champ de fleurs au côté de Lady Diana, vêtu d’un pull rose. «Je pense à tous ceux qui se souviennent de quelqu’un qu’ils aiment aujourd’hui», a-t-il poursuivi.

Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont eux-aussi pris la plume. Dans une publication accompagnée de plusieurs photographies - dont l’une montrant la reine Elizabeth II et une autre Camilla au côté de sa mère, Rosalind - le couple royal a adressé un message à «toutes les mamans, ainsi qu’à celles et ceux qui pensent aujourd’hui à leur maman absente».