«Notre petit trésor» : la judokate Clarisse Agbegnenou annonce la naissance de son deuxième enfant

Triple championne olympique, la judokate Clarisse Agbegnenou a annoncé la naissance de son deuxième enfant. Pour l’heure, on ignore s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon, la sportive souhaitant encore laisser planer le mystère.

Quatre ans après la naissance de sa fille Athéna, Clarisse Agbegnenou est devenue mère pour la deuxième fois. La triple championne olympique de judo a annoncé l’heureuse nouvelle ce dimanche sur son compte Instagram.

«Il y a quelques jours j’ai re mise au monde «une» petite merveille, on a accueilli «notre» petit trésor. Ahlala un moment intense que je n’oublierai jamais (je vous raconterai au fur et à mesure)», a-t-elle écrit en légende d’une courte vidéo en noir et blanc montrant le berceau de la maternité.

le jeu des pronostics

La judokate, également sextuple championne du monde, a toutefois choisi de garder encore un peu le suspens. «Avant de vous en dire plus, je laisse encore un peu de mystère… J’ai décidé de ne pas connaître le sexe du bébé jusqu’à l’accouchement. Il n’y avait que Thomas qui savait», a-t-elle confié, évoquant son compagnon, Thomas Grava, avec qui elle partage sa vie depuis 2020.

Elle a d’ailleurs invité ses abonnés à se prêter au jeu des pronostics : un cœur rose pour une fille, un cœur bleu pour un garçon. Il faudra donc patienter un peu avant de découvrir le prénom du nouveau-né.

À 33 ans, la championne n’a jamais caché son désir d’agrandir la famille et d’offrir une petite sœur ou un petit frère à Athéna, née le 15 juin 2022. Mais elle n’en oublie pas pour autant ses ambitions sportives. Dans son viseur : les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. «Je donnerai tout pour être championne olympique avec deux enfants, parce que je sais que je suis capable de le faire», avait-elle affirmé dans un entretien accordé au «Figaro».

«#LA2028 Je viens toujours te chercher», avait également écrit Clarisse Agbegnenou en novembre dernier sur les réseaux sociaux, dans le message annonçant sa grossesse.