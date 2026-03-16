Oscars 2026 : Leonardo DiCaprio fait une rare apparition au côté de sa compagne Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti ont fait leur première apparition publique en tant que couple aux Oscars ce dimanche.

La présence de Leonardo DiCaprio ne passe jamais inaperçue, mais ce dimanche soir encore moins puisque l’acteur a fait quelque chose qu’il ne fait que très rarement, à savoir convier sa petite amie à assister à ses côtés à la cérémonie des Oscars. L’acteur de 51 ans avait en effet une invitée très spéciale cette année : Vittoria Ceretti.

Alors qu'ils se fréquentent depuis trois ans, c'est la première fois que Leonardo DiCaprio venait accompagné de la mannequin de 27 ans pour assister avec lui à la plus grande soirée d'Hollywood. Récemment, l’acteur avait emmené sa mère, Irmelin Indenbirken, âgée de 82 ans, aux Golden Globes et aux BAFTA 2026. Pour les observateurs, il s’agit là d’une preuve que leur relation est devenue très sérieuse. Bien que le couple n'a pas foulé le tapis rouge ensemble, Vittoria Ceretti était assise à côté de son compagnon dans le public.

Un rite de passage

L’Italienne âgée de 27 ans a confié en avril 2025 à Vogue France que sortir avec une personne aussi célèbre que Leonardo DiCaprio était «quelque chose qui s'apprend». «Si ce que vous vivez est réel, si vous savez que vous vous aimez, alors il n'y a aucune raison de s'inquiéter», a-t-elle déclaré. «Car l'amour protège et donne confiance.»

Comme le rappelle le Daily Mail, la dernière fois que Leonardo DiCaprio a emmené une compagne à la cérémonie des Oscars, c'était en 2020, lorsqu'il y avait assisté avec Camilia Morrone. En 2005, c’est accompagné de Gisele Bündchen, qu’il était arrivé.

L'acteur était ce dimanche en lice pour le deuxième Oscar de sa carrière pour son rôle dans «Une Bataille après l’Autre» (film qui a remporté 6 prix par ailleurs), mais c’est Michael B. Jordan qui est reparti avec la précieuse récompense pour son rôle dans «Sinners».