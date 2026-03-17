«Beaucoup de gens ont été dupés» : Zendaya réagit aux fausses photos de son mariage avec Tom Holland

Invitée de l’émission animée par Jimmy Kimmel sur la chaîne américaine ABC, Zendaya s’est exprimée sur les photos de mariage générées par IA d’elle et Tom Holland qui circulaient sur Internet.

Une drôle d’époque. Zendaya a profité de son passage dans l’émission «Jimmy Kimmel Live !» sur la chaîne américaine ABC pour parler des photos de mariage générées par IA d’elle et Tom Holland qui pullulent sur Internet. La comédienne de 29 ans, qui assure actuellement la promotion du film «The Drama», dans lequel elle donnera la réplique à Robert Pattinson, a confirmé que ces clichés étaient faux.

Elle a toutefois souligné que plusieurs personnes, dont certains de ses proches, avaient été dupés par les photos, au point de leur en vouloir de ne pas avoir été invités à une cérémonie… qui n’a jamais eu lieu.

«Plusieurs personnes ont été dupés par ces photos. Alors que j’étais dehors et au contact de la vraie vie, des gens sont venus me voir : ‘Oh mon dieu, vos photos de mariage sont si belles’. Et je répondais : ‘Ma chérie, c’est de l’IA. Elles ne sont pas réelles’», explique-t-elle. Plus tôt ce mois-ci, le styliste américain Law Roach avait affirmé au site américain Access Hollywood que le mariage de Zendaya et Tom Holland avait «déjà eu lieu», confirmant les rumeurs avancées par certains tabloïds qui, en janvier 2025, affirmaient que le couple était fiancé.

Le site américain TMZ avait par la suite confirmé leurs fiançailles, affirmant que Tom Holland avait choisi de faire sa demande en mariage de manière discrète et privée entre Noël et le Nouvel An, en décembre 2024. Depuis lors, la presse people s’interroge sur la cérémonie de mariage, ne sachant pas si celle-ci a déjà eu lieu, ou pas. Il semblerait que le couple n’ait aucune intention de partager la nouvelle publiquement.