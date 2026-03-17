Marty Supreme : Benny Safdie a raté la cérémonie des Oscars pour aller voir un match des Knicks de New York

Alors que son frère Josh était à Los Angeles pour assister à la 98e cérémonie des Oscars dans lequel concourait son film «Marty Supreme», Benny Safdie était à New York pour assister à la rencontre entre les Knicks et les Warriors.

Un fan obsessionnel de basketball. Benny Safdie est un supporter invétéré des Knicks de New York, à l’instar de Timothée Chalamet, et il semblerait que rien ni personne ne soit en mesure de se mettre en travers du chemin de sa passion.

Selon une information confirmée par le site américain Page Six, le frère de Josh Safdie a préféré assister à la rencontre NBA entre les Knicks et les Warriors au Madison Square Garden, à Manhattan, que d’aller soutenir ce dernier à la cérémonie des Oscars à Los Angeles, dimanche soir, où il était nommé par l’Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur scénario original, du meilleur montage et du meilleur film, tandis que Timothée Chalamet concourrait dans la catégorie du meilleur acteur.

Et il est difficile de lui donner tort après que «Marty Supreme» soit reparti bredouille de la cérémonie, tandis que Benny Safdie a assisté à la victoire de son équipe, 110-107, sur le parquet du Madison Square Garden.

Une babysitter passionnée

Josh Safdie et Timothée Chalamet n’auraient probablement pas détesté l’accompagner à l’issue de la soirée, eux qui avaient confié s’être rapprochés grâce à leur obessions «malsaine» pour les Knicks, dont ils avaient suivi la performance face à l’équipe de Portland sur le téléphone du réalisateur lors de la cérémonie des Golden Globes en janvier dernier. Les deux frères avaient révélé par le passé être devenus fans des Knicks par l’intermédiaire de leur babysitter.

«C'était une fan un peu effrayante. On regardait tous les matches. Elle n’en manquait aucun, et quand elle venait nous surveiller, on regardait les matches ensemble. C'était une fan qui aimait crier. Et je suis devenu accro», avait confié Josh Safdie, qui a co-réalisé cinq films avec son frère Benny, dont «Uncut Gems» en 2019 avec Adam Sandler et la participation exceptionnelle de Kevin Garnett, ancienne gloire de la NBA aujourd’hui à la retraite.