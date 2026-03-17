Mort de Bruno Salomone : Julie Gayet rend un bouleversant hommage à son ancien compagnon

Julie Gayet a rendu un bouleversant hommage à Bruno Salomone, son ancien compagnon décédé dimanche à 55 ans, des suites d’une longue maladie.

Son affection pour lui restera éternelle. Julie Gayet, qui avait été en couple avec Bruno Salomone de 2010 à 2012, a fait part de sa profonde tristesse suite à la disparition de l’acteur, mort ce dimanche après s’être battu pendant de longues années contre un cancer.

Sur Instagram, l’épouse de François Hollande a publié trois photos d’eux avec en légende : «Ta générosité, ta gentillesse. Et… Ton rire. Je suis bouleversée d’apprendre que tu nous as quittés ce matin. Roi de l’humour, Génie génial du one man, poète. Je t’aimais et t’admirais».

L’actrice a poursuivi ainsi : «Tu as été tellement important dans ma vie. Je repense à Saan, à nos traversés en barque de Joinville, à l’Afrique du Sud, à nos fous rires lorsque je t’ai rencontré dans cette comédie loufoque produite par Mathlide Muffang. Je pense à tous ceux que tu aimais, à ta maman aussi… Je garderai ton sourire.»



Les deux acteurs avaient entamé une relation après s’être rencontrés sur le tournage de «Famille Décomposée». Interrogé sur son ancienne histoire d’amour avec Julie Gayet lors de son passage dans l’émission «Je t’aime etc» sur France 2, fin janvier 2020, Bruno Salomone avait lancé : «C’est vieux comme histoire, vous ressortez de vieux scoops. Ça commence à être périmé», avant de préciser qu’il gardait «un bon souvenir de ses histoires d'amour.»

Outre Julie Gayet, de nombreuses autres personnalités ont rendu hommage à la star de «Fais pas ci, Fais pas ça», décédée à seulement 55 ans, dont son ami Jean Dujardin.