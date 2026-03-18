Chelsea Handler a déboursé 6 millions de dollars pour la maison «invivable» de Robert F. Kennedy Jr.

La comédienne américaine Chelsea Handler a révélé avoir acheté l’ancienne maison de Robert F. Kennedy Jr., le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, pour près de 6 millions de dollars. Pour finalement découvrir qu’elle était «invivable».

Une mauvaise surprise. C’est sur les ondes de son podcast «Dear Chelsea» que la comédienne Chelsea Handler a confié avoir déboursé près de 6 millions de dollars (5,2 millions d'euros) il y a quelques années pour faire l’acquisition d’une maison appartenant à Robert F. Kennedy Jr., l’actuel secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis, et Cheryl Hines, ancienne star de la série «Larry et son nombril».

Elle affirme qu’au moment de prendre possession des lieux, ses équipes ont estimé que le lieu était «invivable», et que de nombreux travaux étaient nécessaires pour assainir la maison. «Il y a cinq ans, j’ai acheté cette maison à RFK Jr. et Cheryl Hines. Je ne savais pas qui était le vendeur. C’était une transaction anonyme. Je n’ai toujours pas mis un pied dans cette maison. Voilà à quel point elle était pourrie», a-t-elle déclaré.

Environnement toxique

«L’idée même que cet homme soit à la tête des services de santé américain, alors qu’il n’est pas foutu d’avoir des fondations saines dans sa maison. Quand les inspecteurs ont ouvert la maison, ils ont dit : ‘Cette maison a un environnement toxique. Vous ne pourrez pas y vivre pendant au moins deux ans’. Je n’exagère pas. C’était un désastre», a-t-elle ajouté. Chelsea Handler précise notamment qu’un lieu de stockage «illégal» a dû être détruit sur la propriété.

La comédienne affirme avoir été passablement énervée de découvrir que Cheryl Hines avait laissé un mot à son attention. «Ils ont eu l’audace de me laisser un mot ! ‘Dites-nous si nous pouvons faire quoique ce soit pour vous’. Et je me suis dit : ‘Ouais, et si on commençait par les fondations de la maison ?’», s’est-elle amusée, avant de préciser qu’elle n’était pas véritablement fâchée par la situation, et qu’elle était passée à autre chose.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Chelsea Handler a eu l’opportunité de faire inspecter la maison avant de confirmer l’acte de vente, qui a été réalisé via un trust, et qu’il était de sa responsabilité de réaliser les vérifications nécessaires avant d’en faire l’acquisition.