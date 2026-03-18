«Je le bouffe de bisous» : Elie Semoun évoque son bébé de 6 mois et sa paternité tardive

Elie Semoun, 61 ans, s’est confié sur sa vie de jeune papa d’un bébé de 6 mois. Le comédien explique que la grossesse de sa compagne avait été une surprise, et combien son amour pour son benjamin est chaque jour grandissant.

Un papa très heureux. Invité dans l’émission «En aparté» sur CANAL+ ce mardi 17 mars, Elie Semoun a évoqué son quotidien depuis la naissance de son second enfant, il y a six mois. Déjà père d’un garçon désormais âgé de 30 ans (Antoine, né de son ancienne relation avec Annie Florence Jeannesson), le comédien de 61 ans dit vivre très intensément les joies de sa nouvelle paternité.

A propos de son nouveau-né – fruit de ses amours avec Aude Fraineau, de trente ans sa cadette - Elie Semoun a déclaré : «C’est incroyable, j’ai fait un Semoun blond aux yeux bleus». «C’est fou, chaque jour je l’aime encore plus», a-t-il ajouté avec émotion (...) Qu'est-ce qu'il est beau. Il est super gentil, il a six mois. Il fait ses nuits. Cette nuit, il a dormi sept heures, je me suis même levé avant lui, alors que je suis rentré plus tard que lui (…) Chaque jour je l'aime encore plus, je le bouffe de bisous et chaque jour, j'ai envie de lui apprendre des choses, de le faire rire. C'est beaucoup d'amour», a-t-il poursuivi.

Elie Semoun a déclaré que le bébé était arrivé par surprise. «Il n’était pas attendu, je n’étais pas préparé à ça», a-t-il dit. A propos de son âge, il a confié : «C’est pour ça que j’ai reculé au début. Et puis voilà, la vie ça ne se refuse pas (…), quand il aura 20 ans, j’aurai 80 balais. J’espère que je vais le connaître un peu quoi».