Sean Penn reçoit un Oscar d'honneur, une statuette fabriquée à partir de métal de train endommagé par la guerre en Ukraine

L'acteur Sean Penn, qui avait offert un de ses Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a reçu cette semaine une statuette en forme d'Oscar fabriquée à partir de métal provenant d'un train endommagé par les russes.

Un gage d'amitié. L'acteur américain Sean Penn, qui a manqué dimanche la cérémonie des Oscars au cours de laquelle il a été récompensé, a reçu un «Oscar ukrainien».

Dans un message diffusé mardi sur Instagram, la compagnie ukrainienne des Chemins de fer (Ukrzaliznytsia) a annoncé avoir remis à l'acteur un Oscar alternatif. Dans la vidéo publiée par Oleksandr Pertsovskyi, on peut voir le PDG des Chemins de fer ukrainiens déclarer à Sean Penn : «Vous avez raté les Oscars… Alors nous avons fait celui-ci. Il provient du wagon endommagé par les Russes.»

Sean Penn, à qui a été attribué dimanche l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation dans le film «Une bataille après l'autre», se trouvait en effet en Ukraine pendant la cérémonie.

Il a notamment rencontré Volodymyr Zelensky qui dans un message a qualifié l’acteur de de «véritable ami» : «Tu te tiens aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de la guerre à grande échelle», a déclaré lundi le président ukrainien.

Fervent soutien de Kiev depuis le début de la guerre lancée il y a quatre ans par la Russie, Sean Penn avait offert en 2022 l'un de ses deux Oscars au président Volodymyr Zelensky.