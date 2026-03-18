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Sean Penn reçoit un Oscar d'honneur, une statuette fabriquée à partir de métal de train endommagé par la guerre en Ukraine

Sean Penn était en Ukraine pendant que la cérémonie des Oscars avait lieu à Los Angeles. [Capture instagram @oleksandr.pertsovskyi]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L'acteur Sean Penn, qui avait offert un de ses Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a reçu cette semaine une statuette en forme d'Oscar fabriquée à partir de métal provenant d'un train endommagé par les russes.

Un gage d'amitié. L'acteur américain Sean Penn, qui a manqué dimanche la cérémonie des Oscars au cours de laquelle il a été récompensé, a reçu un «Oscar ukrainien».

Dans un message diffusé mardi sur Instagram, la compagnie ukrainienne des Chemins de fer (Ukrzaliznytsia) a annoncé avoir remis à l'acteur un Oscar alternatif. Dans la vidéo publiée par Oleksandr Pertsovskyi, on peut voir le PDG des Chemins de fer ukrainiens déclarer à Sean Penn : «Vous avez raté les Oscars… Alors nous avons fait celui-ci. Il provient du wagon endommagé par les Russes.»

Sean Penn, à qui a été attribué dimanche l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation dans le film «Une bataille après l'autre», se trouvait en effet en Ukraine pendant la cérémonie.  

Il a notamment rencontré Volodymyr Zelensky qui dans un message a qualifié l’acteur de de «véritable ami» : «Tu te tiens aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour de la guerre à grande échelle», a déclaré lundi le président ukrainien.

Sur le même sujet Oscars 2026 : «Une bataille après l'autre» au sommet, Michael B. Jordan sacré... Retrouvez le palmarès complet de la 98e édition Lire

Fervent soutien de Kiev depuis le début de la guerre lancée il y a quatre ans par la Russie, Sean Penn avait offert en 2022 l'un de ses deux Oscars au président Volodymyr Zelensky.

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