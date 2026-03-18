Shia LaBeouf, à moitié vêtu, provoque un scandale dans le hall d'un hôtel italien

Après son arrestation à La Nouvelle-Orléans le mois dernier, Shia LaBeouf a de nouveau été aperçu en train de semer le trouble, cette fois dans le hall d'un hôtel en Italie.

Les déboires s’enchaînent. Selon une vidéo diffusée ce mardi par TMZ, l'acteur Shia Labeouf a été aperçu cette semaine en caleçon, réclamant du feu pour sa cigarette dans le hall d’un hôtel en Italie.

«Allez, mec… file-moi une putain d’allumette. T’as une allumette ?», supplie-t-il un employé de l’établissement tandis qu’une femme, vraisemblablement mise mal à l’aise par le comportement de l’acteur à moitié nu, s’éloigne de lui.

Shia Labeouf serait en ce moment à Rome pour assister au baptême de son père, Jeffrey Craig LaBeouf, après qu'un juge a donné son accord pour qu’il s’y rende. Il avait déposé une demande pour quitter la Louisiane «pour des raisons religieuses», selon des documents judiciaires obtenus par Page Six. Le média indique que sa demande avait été, dans un premier temps, rejetée par un juge avant qu'un autre ne lui accorde une permission d'une semaine pour se rendre en Europe.

Les déplacements de l'acteur de «Transformers» sont soumis à l’accord préalable d’un juge car il a été arrêté le mois dernier après une bagarre dans un bar pendant les festivités du Mardi Gras à La Nouvelle-Orléans.

Il a été condamné à payer une caution de 100.000 dollars, à suivre une cure de désintoxication et à se soumettre à un programme de dépistage de drogues.