Chuck Norris : l'acteur de 86 ans serait hospitalisé suite à une urgence médicale

La star de «Walker, Texas Ranger», Chuck Norris, âgé de 86 ans, serait actuellement hospitalisé à Hawaï suite à une urgence médicale.

A-t-il abusé de l’entrainement ? L’acteur américain Chuck Norris, célèbre pour son rôle dans la série «Walker, Texas Ranger», a été transporté d’urgence à l’hôpital à Hawaï suite à un «problème médical», rapporte ce jeudi TMZ.

Le média indique que la nature de l’urgence n’a pas été dévoilée mais que quelqu’un leur a «assuré qu’il était de bonne humeur».

TMZ a également fait savoir que l’acteur de 86 ans avait été aperçu ce mercredi en train de s’entrainer sur l’île, et qu’il n’était apparemment pas souffrant puisqu’il aurait même plaisanté avec un ami au téléphone.

«Je ne vieillis pas»

Le jour de son anniversaire il y a une semaine, Chuck Norris avait voulu faire savoir qu’il se maintenait toujours en forme, avec une vidéo de lui en train de boxer. «Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur», a-t-il écrit en légende. «J'ai 86 ans aujourd'hui ! Rien de tel qu'un peu d'amusement par une belle journée ensoleillée pour se sentir jeune. Je suis reconnaissant pour cette année supplémentaire, ma bonne santé et la chance de continuer à faire ce que j'aime», a-t-il ajouté.

Ceinture noire de karaté, de taekwondo et de jiu-jitsu brésilien, entre autres, Chuck Norris a commencé sa carrière d’acteur au début des années 1970 en incarnant l'ennemi juré de Bruce Lee dans «La Fureur du dragon».

Après un premier rôle principal dans «Breaker! Breaker !» en 1977, il a enchainé les films d’action avant d'obtenir le rôle principal dans la série télévisée «Walker, Texas Ranger (1993 – 2001)».

Sa dernière apparition remonte à 2012 aux côtés de Sylverster Stallone et Jason Statham dans «Expandables 2».