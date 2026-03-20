Disparition : l'acteur américain Chuck Norris est mort à l'âge de 86 ans

L’acteur star des films d'action et champion d'arts martiaux Chuck Norris est mort, annonce ce vendredi sa famille. Il avait 86 ans.

Il se pensait immortel. L'acteur américain et ancien champion du monde de karaté Chuck Norris est décédé, a annoncé ce vendredi sa famille sur Facebook.

Il avait été hospitalisé la veille, après «un malaise au cours des dernières 24 heures sur l'île de Kauai», avait annoncé TMZ.

Stars des arts martiaux et des films d’action

Ceinture noire de karaté, de taekwondo et de jiu-jitsu brésilien, entre autres, Chuck Norris a commencé sa carrière d’acteur au début des années 1970 en incarnant l'ennemi juré de Bruce Lee dans «La Fureur du dragon».

Après un premier rôle principal dans «Breaker! Breaker !» en 1977, il a enchainé les films d’action avant d'obtenir le rôle principal dans la série télévisée «Walker, Texas Ranger (1993 – 2001)».

Né en Oklahoma en 1940, il avait servi dans l'US Air Force de 1958 à 1962. Il s'est marié deux fois et a eu cinq enfants, dont l'acteur Mike Norris et le pilote NASCAR Eric Norris.

Ces dernières années, il a perdu plusieurs êtres chers, notamment sa mère, décédée en 2024, et sa première épouse, Dianne Holechek, décédée en décembre. Malgré ses 86 ans, il tenait néanmoins à faire savoir qu’il gardait la forme. Le jour de son anniversaire il y a une semaine, il avait posté une vidéo de lui en train de boxer. «Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur», avait-il écrit en légende.

«J'ai 86 ans aujourd'hui ! Rien de tel qu'un peu d'amusement par une belle journée ensoleillée pour se sentir jeune. Je suis reconnaissant pour cette année supplémentaire, ma bonne santé et la chance de continuer à faire ce que j'aime», avait-il ajouté.