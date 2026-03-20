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Mort de Chuck Norris : Sylvester Stallone, Dolph Lundgren... Les célébrités rendent hommage à l'acteur décédé à l'âge de 86 ans

Pour Dolph Lundgren, son comparse dans «The Expendables 2», Chuck Norris «incarnait le respect, l'humilité et la force». [REUTERS/Chris Keane/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les hommages affluent depuis l’annonce de la mort de Chuck Norris. Parmi les personnalités à avoir réagi, Sylvester Stallone et Dolph Lundgren ont fait part de leur immense tristesse.

Roi des arts martiaux et du cinéma d'action, Chuck Norris est décédé, a annoncé sa famille dans un message publié ce vendredi sur les réseaux sociaux. 

Les proches de la star de «Walker Texas Ranger» n’indiquent pas les circonstances de la disparition de l'acteur, mais précisent qu'il a rendu son dernier souffle entouré de ses proches.

La nouvelle de sa mort est survenue le lendemain de son hospitalisation à Hawaï suite à «une urgence médicale», avait fait savoir ce jeudi TMZ. 

«Pour le monde, il était un artiste des arts martiaux, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère incroyable et le cœur de notre famille», ont notamment écrit ses proches. 

Depuis leur annonce, les hommages affluent sur les réseaux sociaux, dont certains de la part de stars hollywoodiennes.

Dolph Lundgren, qui a travaillé avec Chuck Norris sur «Expendables 2», a été parmi les premiers à réagir en publiant une photo sur Instagram accompagnée d'une légende touchante. «Chuck Norris est le champion. Depuis mes débuts dans les arts martiaux, puis dans le cinéma, je l'ai toujours admiré et considéré comme un modèle. Un homme qui incarnait le respect, l'humilité et la force nécessaires. Tu vas nous manquer, mon ami», a écrit l’acteur.

Autre co-star de Chuck Norris dans «Expendables», Sylvester Stallone, a lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux : «J’ai passé un excellent moment à travailler avec Chuck, a écrit la star de «Rocky». Il était l’Américain par excellence. Un homme formidable et toutes mes condoléances à sa merveilleuse famille.»

«Nous nous connaissions depuis mes débuts, et j'ai toujours respecté l'homme qu'il était», a écrit Jean-Claude Van Damme.

«Nous avons perdu un ami cher, @chucknorris, aujourd'hui… et toutes mes pensées vont à sa famille», a fait savoir Lee Majors, la star de «L'Homme qui valait trois milliards».

Priscilla Presley, l'épouse d'Elvis Presley, a partagé sur les réseaux sociaux : «Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de mon professeur de karaté et ami Chuck Norris. Il nous manquera à jamais.» – P.

«Sérieusement je le trouvais génial», a écrit Stephen King sur X. «SILENT RAGE a terrifié mes garçons… et moi aussi», a ajouté l'auteur américain qui venait de citer ses blagues favorites sur l’acteur : «ma préférée : «l ne tire pas la chasse d’eau, il effraie tant la merde qu’elle part d’elle-même» ; «ma seconde préférée : Quand il est né, il a ramené sa mère de l'hôpital à la maison».

 

L'acteur Lorenzo Lamas, qui s'est entraîné au studio d'arts martiaux de Chuck Norris, a écrit : «Mes pensées vont à Gina, Aaron et à leur famille. Monde maléfique, prenez garde, un ange de la justice est à vos portes. Chuck Norris ne se contente pas de prendre des ailes, il se venge.»  

«Chuck Norris n'est pas mort, il a simplement accompli sa mission et est allé se reposer…», a posté l'acteur et animateur de télévision Mario Lopez sur X.

Dakota, le fils que Chuck Norris a eu avec Gena O’Kelley, a salué la mémoire «du meilleur père que Dieu aurait pu lui donner». Il a notamment écrit : «Papa, j’ai du mal à trouver les mots juste mais je vais faire de mon mieux. Tu as été mon modèle toute ma vie. Ta générosité, ton courage, ton intégrité, ta force, ta discipline et ta foi en Dieu ne sont que quelques-unes des qualités que j’ai admirées en toi». 

Des personnalités politiques ont-elles aussi réagi à la suite de la disparition de l’acteur, qui était un fervent républicain.

L'acteur était notamment un partisan de Benjamin Netanyahu, l'ayant publiquement soutenu lors des élections israéliennes en produisant des messages vidéo incitant les électeurs à voter pour lui en 2013 et 2015. Le premier ministre israélien a écrit sur X : «Sara et moi avons été profondément attristés d'apprendre le décès de Chuck Norris, un grand ami d'Israël et un ami personnel proche. Chuck a fait découvrir les arts martiaux et sa personnalité chaleureuse à des millions de personnes à travers le monde. Que sa mémoire soit une bénédiction.»

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«C'était un type formidable. C'était un sacré dur à cuire. Mieux valait ne pas se battre avec lui», a de son côté salué Donald Trump, louant un «grand soutien».

«Le Texas a perdu une légende», a écrit le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott sur X. «Tout le Texas pleure la disparition de Chuck Norris. Il n'était pas seulement un champion d'arts martiaux, une icône du cinéma d'action et l'unique Walker, Texas Ranger. Mais il a aussi galvanisé des générations de conservateurs, leur donnant la passion et la force de défendre les principes qui font de l'Amérique la plus grande nation du monde.»

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