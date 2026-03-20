Nicole Eggert : atteinte d'un cancer, l'actrice d'«Alerte à Malibu» donne de ses nouvelles

Sur son compte Instagram, l'actrice Nicole Eggert, qui lutte contre un cancer du sein depuis plus de deux ans, a révélé, ce mercredi 18 mars, avoir subi une hystérectomie totale.

La vie de Nicole Eggert connaît des remous. L’ancienne naïade de la série «Alerte à Malibu» à l'incroyable succès dans les années 1990, mène un combat de longue haleine contre un cancer du sein qui a été diagnostiqué en 2024.

Après avoir suivi une chimiothérapie et publié une vidéo dans laquelle elle se rasait la tête, l’actrice américaine de 54 ans a souhaité donner de ses nouvelles et tenter de rassurer ses fans inquiets. Dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram ce mercredi 18 mars, Nicole Eggert a expliqué avoir subi une hystérectomie totale en dévoilant les cicatrices qui se trouvent sur son ventre.

«Nous pouvons céder à notre peur et à notre anxiété, ou nous pouvons nous abandonner à ce grand mystère avec courage. Quel parcours», a-t-elle ajouté en légende.

La comédienne a été contrainte de procéder à cet acte chirurgical qui consiste à retirer l'utérus, car «les résultats des examens ont révélé des signes précurseurs d'une nouvelle récidive du cancer». Selon le corps médical, l’hystérectomie totale pourrait diminuer le risque de voir apparaître notamment un cancer de l’utérus, de l'endomètre ou des ovaires.