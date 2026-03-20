Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Nicole Eggert : atteinte d'un cancer, l'actrice d'«Alerte à Malibu» donne de ses nouvelles

L'Américaine fait preuve d'un grand courage. [© Leon Bennett / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sur son compte Instagram, l'actrice Nicole Eggert, qui lutte contre un cancer du sein depuis plus de deux ans, a révélé, ce mercredi 18 mars, avoir subi une hystérectomie totale. 

La vie de Nicole Eggert connaît des remous. L’ancienne naïade de la série «Alerte à Malibu» à l'incroyable succès dans les années 1990, mène un combat de longue haleine contre un cancer du sein qui a été diagnostiqué en 2024. 

Après avoir suivi une chimiothérapie et publié une vidéo dans laquelle elle se rasait la tête, l’actrice américaine de 54 ans a souhaité donner de ses nouvelles et tenter de rassurer ses fans inquiets. Dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram ce mercredi 18 mars, Nicole Eggert a expliqué avoir subi une hystérectomie totale en dévoilant les cicatrices qui se trouvent sur son ventre. 

«Nous pouvons céder à notre peur et à notre anxiété, ou nous pouvons nous abandonner à ce grand mystère avec courage. Quel parcours», a-t-elle ajouté en légende. 

Sur le même sujet Kate Middleton : la princesse de Galles révèle avoir considérablement réduit sa consommation d'alcool après son diagnostic de cancer Lire

La comédienne a été contrainte de procéder à cet acte chirurgical qui consiste à retirer l'utérus, car «les résultats des examens ont révélé des signes précurseurs d'une nouvelle récidive du cancer». Selon le corps médical, l’hystérectomie totale pourrait diminuer le risque de voir apparaître notamment un cancer de l’utérus, de l'endomètre ou des ovaires. 

PeoplecancerHollywood

À suivre aussi

Olivia Rodrigo a déclaré sentir les odeurs de fans portant des couches au premier rang de ses concerts
Sabrina Carpenter : la pop star obtient une ordonnance restrictive de cinq ans contre un harceleur présumé
Jennifer Lopez vivement critiquée en raison des bourses d’études de ses jumeaux

Ailleurs sur le web

Dernières actualités