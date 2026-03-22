L'ex-femme de cet acteur porte plainte pour «vengeance pornographique»

La comédienne et animatrice de télévision allemande Collien Fernandes a déposé une plainte pénale contre son ex-mari l’acteur Christian Ulmen, qu’elle accuse de «vengeance pornographique».

Une histoire à peine croyable. Après la publication d’un article détaillé publié dans le magazine allemand Der Spiegel jeudi dernier, la comédienne et animatrice de télévision allemande, Collien Monica Fernandes, a annoncé sur Instagram, le lendemain, avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-mari, l’acteur Christian Ulmen, pour «vengeance pornographique», «humiliation» systématique, usurpation d'identité, entre autres violences domestiques.

La comédienne de 44 ans accuse son ex-époux d’avoir créé des photos et des vidéos à caractère sexuel en son nom, générées par intelligence artificielle, qu’il a ensuite diffusées sur Internet et transmis à plusieurs hommes de l’industrie du cinéma et du divertissement en Allemagne, ainsi qu’auprès de certains de leurs proches. Une pratique qui aurait duré plus de dix ans.

«Pendant des années, de faux profils ont été créés sous mon nom, étroitement liés à mon cercle professionnel, principalement pour contacter des hommes. Après une conversation initialement normale, cela devenait plus explicite ; la personne a envoyé des photos nues (fausses) et des vidéos sexuelles de moi, conçues pour sembler être privées, comme si je m'étais moi-même photographiée nue et que j'avais secrètement filmé mes rapports sexuels», explique-t-elle sur Instagram.

«Cela passait généralement par une conversation par e-mail (pour laquelle des adresses utilisant mon nom ont été créées). La personne parlait aux hommes au téléphone (en utilisant une voix générée par ordinateur qui était la mienne), et finalement, cela progressait vers du sexe au téléphone. Des rendez-vous sexuels étaient arrangés puis annulés à la dernière minute. Une liaison sexuelle était promise», ajoute-t-elle.

Selon la plainte, elle affirme notamment qu’une vidéo d’elle la montrant en train de se faire «violer» dans un gang-bang par plusieurs hommes a été partagée avec 21 personnes. Christian Ulmen, âgé de 50 ans, a clamé son innocence par l’intermédiaire de son avocat, et réfute fermement les accusations de son ex-femme.

L’acteur clame son innocence

L’enquête publiée par Der Spiegel précise qu’un cabinet d’avocats, diligenté par Christian Ulmen, affirme que les faits qui y sont relatés sont «irrecevables pour plusieurs raisons», que ces derniers seraient tout simplement «faux», et émanent «d’une seule partie».

Der Spiegel souligne que Collien Fernandes était victime de la diffusion de ces contenus pornographiques depuis plusieurs années, au point qu’en 2024, elle avait participé à l’émission «La chasse au coupable» pour tenter d’identifier la personne qui se cachait derrière les faux profils en ligne.

«Je n'ai pris conscience de tout cela que depuis quelques années, grâce à un déjeuner avec un producteur qui a mentionné de manière informelle 'nos conversations privées'. En 2023, j'ai décidé de rendre le sujet public, voulant que cela cesse enfin. Néanmoins, le coupable a continué. Même pendant que je filmais un documentaire sur le sujet en 2024, le coupable continuait le jeu jusqu'à ce que les comptes soient bannis par les plates-formes», précise celle qui était devenue entre-temps une défenseure des droits des femmes victimes de vengeance pornographique, de deepfakes et d'usurpation d'identité en ligne.

Elle affirme aujourd’hui que c’est dans les mois qui ont suivi la diffusion de l’émission, après le dépôt d'une plainte, qu’elle a finalement découvert que son mari se cachait derrière ces comptes anonymes. «Mais cela n'aurait pas du tout été nécessaire, car le coupable était (comme je le sais maintenant) assez proche tout au long. Son nom : Christian Ulmen», lance-t-elle.

«Ce n'est qu'à cause de ma plainte contre UN INCONNU qu'il a avoué (pour que j'arrête l'enquête). Il m'a dit qu'il agissait ainsi en raison d'un état d'esprit de POSSESSION. Parce qu'il me possède (je suis, après tout, sa femme), il peut me RENDRE DISPO à d'autres hommes POUR LE SEXE. La DÉGRADATION lui a procuré du plaisir ! Ça l'a EXCITÉ de M'HUMILIER pendant des années !», précise-t-elle encore.

Collien Fernandes et Christian Ulmen se sont mariés en 2011, avant d’annoncer leur séparation l’an dernier. Leur divorce a été officialisé au début du mois de mars. Ils sont les parents d’une petite fille. À noter que la plainte au pénal a été déposée en Espagne, où le couple possédait une résidence secondaire, à Majorque.