Shia LaBeouf filmé dans les rues de Rome en train de crier sur une jeune femme en terrasse

Shia LaBeouf a été filmé en état d’ébriété en train de crier sur une jeune femme à la terrasse d’un café à Rome par des résidents, et de proférer des insultes dans la rue envers une personne non identifiée.

La situation ne s’arrange pas. Après avoir obtenu l’autorisation du tribunal de voyager en Italie, à Rome, pour assister au baptême de son père, Shia LaBeouf – qui a eu des démêlés avec la justice en février après plusieurs altercations dans les rues de la Nouvelle-Orléans pendant les célébrations de Mardi-Gras – a été filmé en état d’ébriété la semaine dernière dans les rues de la capitale italienne en train de crier sur une jeune femme à la terrasse d’un café. Puis d’insulter une personne dans la rue. La vidéo a été publiée par le site américain TMZ.

Selon TMZ, le comédien de 39 ans s’est mis à hurler en direction de la jeune femme sans que celle-ci ne réagisse. Le site ne précise pas si elle n’était qu’une cliente de l’endroit, ou si elle connaissait Shia LaBeouf. Dans la seconde partie de la vidéo, l’ancienne star de la saga «Transformers» marche péniblement dans la rue, proférant des insultes envers une ou des personnes non identifiées. Plus tôt au cours de son séjour à Rome, il avait également été filmé vêtu d’un simple caleçon dans le hall de son hôtel en train de demander du feu à une femme.

Filmé en train de crier et pleurer

Ces événements viennent s’ajouter à son arrestation en février dernier à la Nouvelle-Orléans après son implication dans une bagarre dans un bar de la ville. Il a également été filmé, ce vendredi, à son retour de Rome, en train de crier et de pleurer devant sa maison lors d’un échange tendu avec un groupe de policiers appelés à intervenir à son domicile pour une raison inconnue.

Après son inculpation pour voies de fait en février, Shia LaBeouf avait été contraint de payer une caution de 100.000 dollars pour sa libération, avant d’être ordonné par le tribunal de suivre une cure de désintoxication et de se soumettre à des tests réguliers pour vérifier sa consommation de drogue. Le comédien a déménagé l’an dernier à la Nouvelle-Orléans après sa séparation avec son épouse, Mia Goth, avec laquelle il a eu une fille, Isabel, née en 2022.