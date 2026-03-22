Vrais voisins, faux amis : la comédienne Amanda Peet révèle être atteinte d'un cancer du sein

Amanda Peet a révélé être atteinte d’un cancer du sein dans un article publié sur le site américain The New Yorker dans lequel elle révèle le choc du diagnostic.

Une terrible épreuve. Connue pour son rôle dans la série «Vrais voisins, faux amis» sur Apple TV dans laquelle elle donne la réplique à Jon Hamm, Amanda Peet vient de publier un essai sur le site américain The New Yorker dans lequel elle révèle être atteinte d’un cancer du sein, ainsi que les circonstances de son diagnostic.

La comédienne de 54 ans explique avoir découvert sa maladie au moment où ses deux parents se sont retrouvés contraints d’être placés en hospice, l’un sur la côte Est des États-Unis, l’autre à l’Ouest. C’est lors d’un contrôle de routine qu’elle avait l’habitude de réaliser deux fois par an que son médecin a détecté une anomalie lors d’un scanner.

Après plusieurs tests complémentaires, marqués par l’angoisse et la terreur, mais aussi la douleur et l’inconfort, Amanda Peet a eu la confirmation qu’il s’agissait bien d’un cancer du sein de stade 1. Le fait d’avoir été diagnostiquée aussi tôt, et la découverte d’une tumeur heureusement bénigne, a permis de procéder à une tumorectomie et à une radiothérapie plutôt qu'à une double mastectomie ou à une chimiothérapie, précise-t-elle.

Amanda Peet révèle que son dernier scanner, réalisé en début d’année, indique qu’elle est aujourd'hui en rémission. Entre-temps, la comédienne a enterré son père, mort au début de son traitement, et vient récemment de perdre sa mère, qu’elle a pu accompagner dans ses derniers jours. Un témoignage émouvant qui rappelle l’importance du dépistage.