Chappell Roan interdite de participer à un festival après que l'ex-compagne de Jude Law a déclaré qu'un agent de sécurité de la chanteuse avait fait pleurer sa fille

Catherine Harding, l'ex-compagne de Jude Law, s'est exprimée concernant un incident impliquant leur fille Ada et un agent de sécurité, incident qui a valu à la chanteuse Chappell Roan d'être bannie d'un festival par le maire de Rio.

L'affaire a pris une ampleur inattendue. Catherine Harding, ex-compagne de Jude Law, s’est ce dimanche exprimée à son tour au sujet de l'incident impliquant leur fille, Ada Law, 11 ans, et la chanteuse Chappell Roan. La mère de 34 ans, également connue sous le nom de Cat Cavelli, a donné sa version des faits dans une vidéo publiée sur Instagram.

L'histoire fait grand bruit depuis deux jours dans la presse people. L'actuel compagnon de Catherine Harding, le joueur de football Jorginho, a en effet ce samedi accusé publiquement un agent de sécurité de Chappell Roan d'avoir fait pleurer sa belle-fille Ada en lui disant d'arrêter de «harceler» la chanteuse alors qu’elle prenait son petit-déjeuner dans un hôtel de Sao Paulo.

Chappell Roan a ensuite réagi à la polémique en déclarant tout d’abord être désolée pour la petite fille et en affirmant qu’elle n’avait même pas remarquer sa présence. L’artiste a également assuré que l’agent de sécurité qui est venu leur parler ne faisait en réalité pas partie de ses équipes.

«Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur», a ce dimanche à son tour réagi Catherine Harding à propos de la situation. «Je sais que Chappell a dit que ce n'était pas sa sécurité et qu'elle n'y était pour rien.», a commencé par indiquer l'ancienne compagne de Jude Law qui refuse néanmoins de croire que la chanteuse n’a aucune responsabilité dans le fait que sa fille se soit retrouvée en larmes.



«On ne traite pas les gens de cette façon»

«C’est certain à 100 %, cet agent de sécurité n’était pas un agent de sécurité de l’hôtel… Je ne sais pas s’il était son garde du corps personnel, mais il était avec elle. C’est tout ce que je sais. L’a-t-elle envoyé faire ça ? Encore une fois, je n’en sais rien.», déclare Catherine Harding. «J'espère que non, mais en même temps, je pense qu'en tant que célébrité, on a une responsabilité : celle de s'assurer que les personnes qui travaillent pour vous et agissent en votre nom agissent bien en votre nom», a-t-elle poursuivi. «Le ferait-il s'il n'avait pas son autorisation ? Je n'en sais rien. Si c'est le cas, alors, évidemment, c'est un gros problème, car il la représente alors d'une manière qu'elle ne souhaite pas.»

Selon Catherine Harding, elle, son actuel mari le joueur de football Jorginho, et Ada, prenaient leur petit-déjeuner lorsqu'ils ont vu passer une femme aux longs cheveux roux bouclés. Elle dit avoir alors demandé à Ada : «Tu crois que c'est Chappell Roan ?» Sa fille a alors décidé d'aller vérifier si la femme était bien la pop star. «Elle n'avait pas son téléphone, elle n'a pas essayé de prendre une photo, elle n'a pas cherché à l'approcher», a assuré Catherine Harding. «Elle n'a absolument rien fait.» Après que sa fille soit revenue à table en disant qu'elle n'était pas sûre qu'il s'agisse bien d'elle, l'agent de sécurité se serait alors approché d'elles pour les «réprimander et les gronder» sur un «ton très agressif».

«Pour moi, j'ai l'impression que si elle ne l'a vraiment pas envoyé, l'agent de sécurité a franchi une limite parce que c'est un homme assez intimidant», a-t-elle déclaré, affirmant qu'il avait dit qu'il allait porter plainte et que sa fille était «mal élevée». Elle a ajouté qu'elles devaient à l'origine assister au concert de Chappell Roan au festival Lollapalooza Brésil qui avait lieu ce week-end. Les billets étaient un cadeau d'anniversaire pour sa fille et la fête a été un peu «gâchée» en raison de l'altercation. Elle a précisé qu'elles n'ont finalement pas assisté au concert de Chappell Roan. «Si ce n'était pas elle, j'espère qu'elle apprendra à ne plus permettre aux gens de travailler pour elle de traiter les gens de cette façon», a-t-elle conclu dans la vidéo.

Chappell Roan d'office bannie d'un festival

Suite aux accusations publiques portées samedi par la famille contre Chappell Roan, le maire de Rio lui n’a pas attendu que la chanteuse donne sa version des faits et l’a d’office interdite de participer au très populaire festival «Todo Mundo no Rio», que la ville organise chaque année sur la plage de Copacabana.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira@Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

«Je veux dire que tant que je serai à la tête de notre ville, cette jeune dame ne se produira jamais à Todo Mundo no Rio !» a posté le maire en référence à Chappell Roan, avant de promettre à Jorginho de faire de sa belle-fille une invitée VIP de la série de concerts.

«Je doute que Shakira (qui doit s'y produire prochainement, ndlr)… ferait une telle chose ! Au fait, votre petite est déjà l’invitée d’honneur de l’organisation en mai !», a ajouté l'édile.