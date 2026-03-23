Jason Momoa contraint d'évacuer sa maison à Hawaii en raison d'une tempête

Jason Momoa et sa famille ont été contraint d’évacuer leur maison située sur l’île d'O’ahu, dans l’archipel d’Hawaï, en raison d’une violente tempête qui a entraîné des inondations et des coupures de courant.

Une météo extrême. C’est sur Instagram que Jason Momoa a confirmé que lui et sa famille avaient été contraints d’évacuer leur domicile situé au nord de l’île d'O’ahu, à Hawaï, en raison de la violente tempête qui s’est abattue sur l’archipel.

«Ma famille est avec moi. On a quitté le Nord de la côte… il y a eu une panne de courant… On est en sécurité pour l’instant, mais beaucoup de gens n’ont pas eu cette chance, alors on leur envoie tout notre soutien. Le Nord de l’île est vraiment dangereux à l’heure actuelle. J’espère que tout le monde est sain et sauf et qu’ils ont réussi à s’enfuir… Prenez soin de vous», a-t-il rédigé dans une story désormais expirée.

Hawaii et ses habitants subissent des épisodes météorologiques extrêmes depuis deux semaines, avec une suite de tempêtes, de précipitations et d’inondations qui ont fortement endommagé les infrastructures dans certaines parties de l’archipel dont Jason Momoa est originaire.

Ce week-end, Jason Momoa a informé ses plus de 17 millions d’abonnés qu’il tentait de venir en aide aux sinistrés en organisant une distribution de repas avec l’aide de la chaîne de restauration locale Zippy’s. Le comédien de 46 ans apparaît auprès de sa compagne, l’actrice Adria Arjona.

«Les tempêtes, les inondations et les pluies incessantes qui s'abattent sur O'ahu ont durement touché nombre de nos concitoyens, en particulier ceux qui étaient déjà en situation de précarité. Voir des familles déplacées, des communautés en difficulté et nos voisins sans abri parmi les plus touchés est déchirant», a-t-il notamment expliqué. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées, et 230 secourues sur l’île d’O’ahu où le montant des dommages pourrait dépasser le milliard de dollars.