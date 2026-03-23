Mort de Nicholas Brendon : l'hommage de Sarah Michelle Gellar et de ses autres co-stars dans «Buffy contre les vampires»

Nicholas Brendon, star de «Buffy contre les vampires», est mort à l'âge de 54 ans, a annoncé le 20 mars sa famille auprès du Hollywood Reporter. Sarah Michelle Gellar, son acolyte dans la série diffusée entre 1997 et 2003, a salué sa mémoire.

Une nouvelle disparition endeuille les acteurs de la série «Buffy contre les vampires». Nicholas Brendon est décédé «dans son sommeil de causes naturelles» à 54 ans, a annoncé sa famille vendredi.

Dans une publication partagée sur Instagram ce dimanche 22 mars, Sarah Michelle Gellar lui rend hommage. En légende d'une photo en compagnie de son ancien partenaire de jeu, la comédienne a cité Xander Harris, le personnage interprété par Nicholas Brendon dans «Buffy contre les vampires» : «Ils ne sauront jamais à quel point c'est dur de ne pas être choisi. De vivre si près des projecteurs, sans jamais y mettre les pieds. Mais moi, je le sais. J'en vois plus que quiconque, parce que personne ne me regarde.»

«Je t'ai vu, Nicky», a ajouté Sarah Michelle Gellar. «Je sais que tu reposes en paix, dans ce grand fauteuil à bascule au ciel.» La citation publiée par Sarah Michelle Gellar est tirée d'une scène où Xander discute avec Dawn, la sœur de Buffy, interprétée par Michelle Trachtenberg. Cette dernière est décédée l'année dernière à l'âge de 39 ans des suites de complications liées au diabète.

Alyson Hannigan, autre actrice de «Buffy contre les vampires», a elle aussi rendu ce week-end hommage à l’acteur disparu : «Mon cher Nicky, merci pour toutes ces années de rires, d’amour et de Dodgers. Je penserai à toi chaque fois que je verrai un fauteuil à bascule. Je t’aime. Repose en paix.»

Charisma Carpenter, qui incarnait Cordelia Chase dans «Buffy», a écrit : «L’homme que j’ai connu va me manquer : quelqu’un de si chaleureux et aimant. Il était câlin, drôle, un peu fou, plein d’autodérision et immensément talentueux. J’ai adoré toutes les scènes que nous avons tournées ensemble.»

Emma Caulfield, qui jouait Anya dans la série, a posté : «Tu vas nous manquer, mon vieil ami. Je sais que tu reposes en paix maintenant.»

«Il y a les gens avec qui on travaille, et il y a ceux avec qui on partage du temps. Nick appartenait à la seconde catégorie. Certains moments restent gravés dans les mémoires : un rire entre deux prises, un regard qui dit ‘on gère’, la compréhension tacite de notre présence et du travail accompli ensemble. Ces choses-là restent», a écrit David Boreanaz en hommage à son ami.

Nicholas Brendon avait connu de nombreux problèmes de santé et lutté contre la toxicomanie. L'acteur, à qui il avait été tardivement diagnostiqué une maladie cardiaque congénitale, avait déclaré en 2023 qu'il se remettait de «deux opérations à la colonne vertébrale et d'une crise cardiaque».